Csuja Imre kedveli a görög klasszikusokat, de a legtöbben vidám szerepeiről ismerik

Óriási sikere volt a tobruki strandon az Üvegtigris című kultikus magyar filmnek. A vetítés előtt Csuja Imre színművész, a film egyik szereplője mesélt az életéről, kulisszatitkokról és színpadi szerepeiről.

A beszélgetésen kiderült, hogy Csuja Imre viszonylag jól viselte a koronavírus okozta karantént. Az elmúlt években sokat dolgozott, így volt ideje egy kicsit pihenni, feltöltődni. A kertjükben konyhai veteményest alakított ki, fákat, szőlőt ültetett, kaszált, füvet nyírt, barkácsolt. Közben karanténsorozatot forgatott az egyik kereskedelmi televízió­nak, távoktatásban verseket mondott diákoknak, és telefonon szavalt az érdeklődőknek a Vers csak neked elnevezésű akció keretén belül. Úgy fogalmazott, egészen tűrhető volt számára ez a kettős élet, hiszen a szakmát is gyakorolhatta, de a természetre és a pihenésre is jutott ideje. A beszélgetésen szóba került az Üvegtigris szereplőválogatása is.

– Behívtak annak idején a castingra. Kiküldtek két szerepet, az egyik Gaben karaktere volt, akit végül Reviczky Gábor játszott el, a másik pedig Csokié, akinek a bőrébe én bújtam. Mindkét szerepet meg kellett tanulnom. Először Gabent játszottam el, de valamiért nem éreztem magam jól benne. Rudolf Péter, aki társrendezője is volt a filmnek, megkért, hogy legyek keményebb, és egy kicsit tuskó. Maga a jelenet indulatos volt, és annyira felhúztam magam, hogy szétcsaptam egy nagyon régi, kiszáradt ajtót. Ez annyira megtetszett a stábnak, hogy egyből rám osztották Csoki szerepét – mesélte az Üvegtigris előzményeiről Csuja Imre, akinek a filmbéli egyik mondása, az „Ízirájder, öcsém, ízirájder!” azóta szállóigévé vált. A filmben Csoki mindig egy Babetta motoron közlekedett, melyen nem működött a hátsó fék. Habár a színész igyekezett óvatos lenni, de egyszer egy lejtőn olyan lendületet vett, hogy képtelen volt normálisan megállni, frontálisan nekiment a kamerának.

A filmben bent hagyták a nagy esést, melyet bármelyik kaszkadőr megirigyelhetne.

Csuja Imre Hajdúnánáson született, egy nádfedeles házikóban élt. Imádott nagymamája kezdte versekre tanítani 4-5 éves korában. Színpadi kedvencei a görög klasszikusok és Shakespeare művei. Sosem érezte azt, hogy a film- és sorozatszerepei miatt beskatulyáznák, de tény, hogy az országos ismertséget az Üvegtigris hozta meg számára.

A beszélgetésen szóba került A mi kis falunk című televíziós sorozat is, melyben ő játssza a polgármester szerepét. Ezt kifejezetten rá írták, és mellé választották ki a színészeket. Pilisszentlélek, ahol a sorozatot forgatják, azóta zarándokhely lett a filmturisták körében. Volt olyan forgatás, amelyre közel ezer ember jött el, és addig vártak a színészekre, amíg egy autogramot vagy egy közös fotót nem kaphattak.

Csuja Imre számára nagyon jó érzés a közönség szeretete, melyet Balatonfűzfőn is megkapott. Sziporkázott a színpadon, rengeteget nevettek az emberek és többször megtapsolták. A beszélgetés végén három Ady Endre-vers is elhangzott, bizonyítva, hogy Csoki tud komoly is lenni, ha szükséges.

A strandmozi augusztus 14-én, pénteken 19.30-tól folytatódik a Tobruki strandon. Akkor Koltai Róbert színművész lesz a vendég. Az érdeklődők a Sose halunk meg című filmet láthatják majd.