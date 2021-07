Csúri Ákos, a Kőfeszt megálmodója múltról, jelenről és jövőről, Pannóniáról és szövetségekről

Csúri Ákos kiemelte, a Kőfeszt nem a pénzről, a merkantilista szemléletről szól, hanem szellemi feltöltődést, muníciót ad például a kerekasztalok, kiállítások segítségével

Idén is lesz Kőfeszt, augusztus 4. és 8. között a Káli-medencében és környékén. Ez már a harmadik alkalom. Úgy definiálták, hogy a nyugalom fesztiválja. Mit jelent ez?

– Azt, hogy nem az öncélú magamutogatás – legyen szó előadóról vagy közönségről –, hanem a mosolygós, gondolkodtató, érték- és élménygazdag szórakozás és szórakoztatás a közös nevező a fellépő, a szervező és idelátogató, vagy éppenséggel a helyben élő között. Az első két Kőfeszt tapasztalata egyértelmű: az emberek igénylik azt a kulturált kikapcsolódást, ami nemcsak érzelmi-hangulati, és nemcsak a kedvenc zenekart, játszóházat, táncházat jelenti, hanem szellemi feltöltődést, muníciót is ad például a kerekasztalok, kiállítások segítségével. Eddigi látogatóink tapasztalták, és szerencsére hírét is vitték annak, hogy a Kőfeszt nem a pénzről, a merkantilista szemléletről szól. Ezért is ingyenes.

Mely településeken zajlanak majd a programok?

– A tavalyi héthez (Kővágóörs, Kékkút, Balatonhenye, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Pálköve) újabb három csatlakozott. Lesznek programok Monoszlón, Balatonrendesen és Salföldön is. Így aztán teljes mértékben lefedjük a Káli-medencét, mi több, határos településekkel bővítjük. Az első Kőfeszt után éppen a Naplóban adtam hangot ez irányú terveinknek, örülök, hogy két év alatt mindez maradéktalanul megvalósult. Tovább már nem növeljük a települések számát, sokkal inkább arra fókuszálunk már idén is, de jövőre végképp, hogy ne csak augusztusban, hanem az év minden hónapjában jelen legyünk ezeken a településeken különféle programokkal. Ezek közül a Kőfeszt Folkklub már két rendezvényen túl van, a harmadik augusztus 7-én lesz, amely Kárpátalja és a Szatmár világát mutatja be, és a Kőfeszt meghívására debütál a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány irodalmi és képzőművészeti klubja is.

Kiket láthatunk, hallhatunk?

– Remélem, dupla oldalt szánt az interjúra… Barátom és szerzőtársam, Pál István Szalonna most is többfunkciós lesz: játszik a Fonó zenekar nagykoncertjén, majd a Szalonna-bandával is, focizik a Mundruc-kupán és színpadra visszavisszük a Trianon-műsorunkat is, amely az online térben komoly nézőszámot ért el. Remélem, a színpadi elő­adásra is megtelnek a székek. A friss Liszt Ferenc-díjas Navratil Andrea dúdolója most az erdélyi Ördöngösfüzesről érkező Hideg Anna nénivel – aki július végén tölti be 85. életévét, de vitalitását a komplett magyar ifjúság és középgeneráció megirigyelhetné – egészül ki, ő gyermek- és felnőttmeséket is mond. Már tavaly egyeztettünk Nagy Feróval, hogy a Trianon-emlékévben fellép a rendezvényünkön, de a pandémia közbeszólt. Talán nem is baj, mert így már egy Kossuth-díjjal kitüntetett művész fog a Beatrice zenekarral koncertezni. Itt lesz a Bulldózer, a rendkívül népszerű Firkin, vagy éppenséggel Ferenczi György és az Első Pesti Rackák. Lázár Csaba Arany- és Ady-estje után most NAGYok – Nagy László és Nagy Gáspár műveiből címmel tart ősbemutatót. Háromszor is meghallgathatjuk a Szent Efrém Férfikart, miként idén is eljön a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Megint lesz zenei Hyde park, mindennap program a pálkövei strandon, lesz vagy 90 gyerekprogram, a honlapunkon minden megtalálható.

Új helyszínként kettőt is olvashatunk Kővágóörsön: Hanczár János mese- és dumaudvar, illetőleg a Káli Álom. Miért is?

– Hanczár János személye, neve fogalom a rendszerváltó generáció körében. Egy valódi polihisztorról beszélünk, aki ráadásul – amellett hogy az ország egyik legjobb beszédtanára volt – a köz ügyeiben is felemelte a hangját, szófacsarásai, „vakkerjai” legendásak, jeles színészeink olvasták fel örömmel a Humorfesztiválon monológjait, jeleneteit. Természetes közege volt a Kőfeszt, és idén januári halála után egyértelmű volt számomra: azt a helyszínt, ahol a „duma” uralkodik, azt róla nevezzük el. Így a rendezvény idejére átkereszteljük a Tájház udvarát. A Káli Álom pedig egy üde színfolt, egy klasszikus, nádfedeles parasztház, amelynek udvarára igazán bensőséges beszélgetéseket, bábelőadásokat, énekléseket viszünk. Az épület tudtommal nemcsak szálláshelyként, hanem alkotóházként is funkcionál, így természetes szövetségesünk lett. De a helyi kötődés itt is erős: a Szentbékkállán élő Szűcs Endre készítette a ház eredeti állapotának visszaállítására vonatkozó terveket.

Az idei fesztiválon Győr városa is hangsúlyos szerepet kap. Ők miként kerültek képbe?

– Győr Pannónia része, egyben kulturális fellegvár is. Ráadásul idén ünnepli királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóját. Győr szélről ugyan, de a kibővített régióhoz tartozik – ezért is szere- tek Pannóniáról beszélni – aktív és virágzó gazdasági, kulturá- lis és hitélettel. Kölcsönösen kerestük a kapcsolatot, Dézsi Csaba András polgármester az első perctől nyitott volt az együttműködésre. Bízom benne, hogy ez csak a kezdet, mind a győriekkel, mind más településekkel.

Miért e nyitás? Úgy gondolja, hogy már kimerítették a Káli-medence kereteit?

– Maximum fizikai értelemben. Az első Kőfeszt csak Kővágóörsön volt, tavaly hét, idén tíz településen lesz. Ennél többet ép ésszel – és ha ragaszkodunk, márpedig ragaszkodunk a nyugalom fesztiválja tartalmához – nem lehet egészségesen, zökkenőmentesen rendszerben tartania kis létszámú, de felettébb hatékony stábunknak. A tartalomban mindig hoz valami újat a Káli-medence – idén például a salföldi építészeti fórumot a Káli-medence főépítészeinek közreműködésével –, amihez ragaszkodunk is, mert az elsődleges cél ennek a térségnek a bemutatása, megszerettetése, kulturális és turisztikai szempontból a szezonalitás időbeni kitolása. De beszélhetünk arról is, hogy a Magyar Ízek Utcája a Kőfesztet választotta több mint tízéves történetének első vidéki kitelepülésének, rendezvényének. Oly módon, hogy 8-án egy Káli-medencei sütiverseny lesz a települések és lányok-asszonyok között, amely ráadásul komoly díjazással is jár. Az elbírálás objektív: az nyer, akinek először fogy el az összes sütije.

A Kőfeszthez kapcsolódik, hogy a Hagyományok Háza immáron az alapítványuk együttműködő partnereként jelenik meg. Kezdete egy gyümölcsöző kapcsolatnak?

– Inkább természetes összeérés. A Hagyományok Háza és a Kőfeszt is ugyanabból a tiszta forrásból táplálkozik, amit magyar népművészetnek, hagyománynak, folklórnak nevezünk. Örülök, hogy nemcsak a Kőfeszt, hanem alapítványunk többi programja tekintetében szakmai partnerként működünk együtt a Hagyományok Házával. Idén az övék Köveskál. Már a Kőfeszt előtt felvezető családi programokat tartanak augusztus első napjaiban, amelynek keretében például a népszerű geocachinggel fedezik fel a települést, de lesz falujáték, métázás is. A Hagyományok Háza délelőttönként a pálkövei strandon nemezeléssel, bútorfestéssel, csuhéfonással szórakoztatja a strandoló gyerekeket, délutántól éjfélig pedig a Folkudvarában ad minden generációnak hasznos és szórakoztató ismeret- és élményanyagot, természetesen napzáró táncházzal.

Mi az a Szabadtéri Kultúrbisztró?

– Fiatal egyetemisták, illetve nemrégen diplomázott ifjak szellemi, kulturális műhelye minőségi és korosztályuknak szóló programokkal. Megkerestek és örömmel fogadtuk őket. A Kőfeszt akkor él túl, ha folyamatosan több generációt képes megszólítani. A gyerekek „rendben vannak”, miképpen az idősebb korosztály is. A fiatalok, a jövő nemzedéke azonban állandóan új impulzusokat igényel. Igyekszünk megfelelni ennek.

Pannon forgatag pénteken és szombaton a kővágóörsi sportpályán. Veszprém megyei értékek bemutatója.

– Ennél azért sokkal többről beszélhetünk. Veszprém megyében van egy példaértékű rendezvény, a kiscsőszi Pajta­fesztivál, melynek mindenesével, az egykori kiváló néptáncossal – aki most éppen polgármester is –, Kovács Norbert „Cimbivel” összedugtuk a fejünket, és arra jutottunk, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület koordinálásban pénteken és szombaton a kővágóörsi sportpálya Veszprém megyéé. Az értéktár bemutatása mellett a megyei néptáncegyütteseké a színpad, de lesz viseletbemutató fotózkodással, népi hangszeres dominó, fa­játékok, és egy színpadi produkció Boka Gábor rendezésében, amellyel az Európa Kulturális Fővárosa programot köszöntjük. A Kőfeszt Folkklub a Kárpát-medence tájegységeit hozza el az év során a Káli-medencébe, a Kőfeszt közönsége pedig Veszprém megye folklórjával, történelmével ismerkedhet meg. Adunk is, kapunk is.

Érdekesnek ígérkezik Navracsics Tibor és Schiffer András pódiumbeszélgetése is. Politizál a Kőfeszt?

– Nem. De a köz ügyei iránt fogékony és érzékeny. Bízom abban, hogy a kérdése fogalmazásával szemben a műsorfüzetünk diadalmaskodik: azaz nem pódiumbeszélgetés, hanem pódiumvita lesz a két kiváló jogász-közszereplő között. Az Európai Unió és benne hazánk jövője forró téma, amit hiteles emberek véleményeznek. De nem gondolnám politikainak a Múlt-kor kerekasztalát sem, ahol Bartal Csaba vezetésével Ablonczy Balázs és Dévavári Zoltán vitatkozik a Bethlen-korszak száz évvel ezelőtti kezdetéről. Ugye a történelemkönyvek azt hívták gazdasági konszolidációnak a vesztes világháború és a trianoni békediktátum után. Szerintem most, a pandémia után egy kicsit hasonló cipőben jár a világ és benne Magyarország. Mi volt Bethlen István titka, és hogyan lehet újraindítani az országot most? Ezek izgalmas, minden korosztályt érintő kérdések.

A Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 is támogatja a rendezvényt. Milyen a kapcsolatuk?

– Kiváló. Az EKF nemcsak a Kőfesztet támogatja, hanem alapítványunk egyéb programjait is. Nélkülük nem jöhetett volna létre – az első két program után nyugodtan állíthatom – a nagy sikerű Kőfeszt Folkklub sem. Hiszek abban, hogy a programsorozat regionalitását nagyban elősegítik káli-medencei programjaink, hiszen itt nem a faluházak kifestésére, hanem a virágzó kulturális és szellemi élet bemutatására nyertünk támogatást. Ez erősíti a megyei identitást és a turisztikai vonzerőt egyaránt.