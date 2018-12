Csutak Noémi: „A saját hangunkat nem rejthetjük el”

Nincsenek művész felmenőim, azt azonban megtanultam a családomban, hogy a saját hangunkat nem szabad elrejteni – vallja Csutak Noémi, aki csodálatos énekhangjával nemcsak elbűvölni, de adni is szeretne.

Érettségire és felvételire készül, a franciaszak mellett drámafakultációra és magánénektanárhoz jár, az interjút pedig a pár perccel korábban befejezett dráma OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) után egyeztettük. Néhány nappal később Csutak Noémi egy kávézóban mesélt arról, mit jelent számára a zene. A tizenkilenc éves lány Szolnokon nőtt fel, ahol zenei általános iskolába járt.

– Akkoriban énekkaros voltam, illetve másfél évig tanultam magánéneket is, itt főleg a technika elsajátításán volt a hangsúly. Tizennégy éves koromban költöztünk Veszprémbe, a Vetési Albert Gimnáziumban első évben leadtam az összes művészeti tárgyat, se ének, se tánc, se rajz, és ekkor egy hatalmas űrt éreztem a lelkemben. Ez így talán klisésen hangzik, mégis, éreztem, hogy hiányzik az az állandó mozgás, ami egy kórussal együttjár. A következő évben, körülbelül tizenhat évesen kezdtem el aztán újra kórusba járni, és ez akkora töltetet adott, hogy felfrissültem, mosolyogtam, éreztem, hogy megint elkezdek élni – meséli a lány, hozzátéve, ez jelentős változás volt, ugyanis az első éve Veszprémben egy kicsit szomorkásra sikerült. Alapvetően egy szentimentálisabb, érzékeny embernek ismeri magát, aki könnyedén kiadja az érzelmeit, de az iskolai kórus nagyot lendített rajta. – Élveztem, hogy – akárcsak Szolnokon – ismét egy nagyobb kórusban énekelhetek, és eljárunk fellépésekre is. Ekkor ismerkedtem meg alaposabban a fellépésben rejlő jó dolgokkal, és azzal, hogy egy előadással adni lehet. Ezt a szólóénekben is nagyon fontosnak tartom, hogy amikor színpadra állok, az ne csak egy értelmetlen fellépés legyen, amivel mulattatok. Persze, annak is megvan a maga helye, funkciója, ám olyankor nem érzem azt, hogy egy kicsikét adnék a lelkemből. Keresem azokat a műveket, melyek rám is hatással vannak, és igyekszem őket úgy előadni, ahogy én megéltem.

Ezen a ponton csatlakozik be Noémi életébe a színészet, mivel, mint mondja, ott is az a fő, hogy a saját tapasztalataiból dolgozzon és a saját érzéseivel adja át azokat a gondolatokat, melyeket már évekkel előttünk megírtak. – Egy iskolai drámaórán jöttem rá, hogy élvezem azt, ha a színpadon szerepelhetek és eljátszhatok egy szerepet. Ekkor úgy éreztem, szívesen elmozdulnék a színészet felé is. Drámatanárnőmnek, Pucsek Zsuzsannának nagyon sokat köszönhetek, mert elindított engem abba az irányba, ami felé majd haladni szeretnék. Ekkor azonban nem mertem egyből elköteleződni, mert színésznek menni azért elég nagy rizikó a mai világban, pláne nőként, ezért azt gondoltam, hogy majd hozza magával az idő. Tizedikben aztán fakultációként is a drámát választottam, és ekkoriban adódott a lehetőség is, hogy statisztamunkát vállaljak a Petőfi Színházban. Itt még nagyon egyszerű feladatokat kaptam, de megismerkedhettem a helyi művészekkel és ők is elkezdtek támogatni. Ez volt az a pont, amikor elkezdtem felismerni, mit is jelent a nagyszínpad, és milyen érzés az, ha egy ilyen színpadon elismert művészekkel dolgozhatok. Nagy hálát érzek, hogy ezt ilyen korán megtapasztalhattam – számol be lelkesen Noémi, aki Máté P. Gábor nevét emelte ki mint azt a színművészt, akitől a legtöbb segítséget kapta. – A következő évadban jött a Bob herceg, emiatt, még a meghallgatás előtt kezdtem el újra magánénektanárhoz járni, ezúttal Hégelyné Kóródi Mónikához. Ő az első alkalommal, mikor megismerkedtünk, talán a Hull a szilvát, vagy valamelyik hasonló, egyszerű népdalt énekeltette el velem. A mai napig látom magam előtt, milyen meglepett arcot vágott: váratlanul érte, hogy ilyen erőteljes hangom van a kis termetemhez képest.

Noémi még 2016 év elején került be a budapesti Francia Intézet országos versenyére, a Frankofón Fesztiválra, ahol harmadik helyen végzett. Ez volt az első szólóénekes-versenye, majd részt vett a Vetési iskola kulturális bemutatóján, az Alma Mater gálán. Ez ugyan nem jelentett versenyszituációt, mégis, sokat jelentett Noémi számára. – Pozitív visszajelzéseket kaptam, sokan támogattak. Az egyik nagyszünetben az iskolarádióban a Francia Intézet versenyén bemutatott dalomat is lejátszották, és elmondták, milyen helyezést értem el, így lényegében az egész iskola velem ünnepelhetett. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ezt akkor ennyire komolyan vették.

A fiatal lány a keszthelyi Helikonon kórussal és szóló előadással is fellépett, a szakmai zsűri itt is el volt ragadtatva Noémi produkciójától, melyet az egész közönség nagyon élvezett. – Szerintem ez mindig kétoldalú: nemcsak a hallgató kap egy élményt, hanem az előadó is, ha látja az arcokat, gesztusokat, reakciókat. Van, amikor az emberek csak telefonozgatnak a nézőtéren, de olyan jó érzés, amikor félreteszik a mobilt, mert ilyenkor a tekintetüket, a teljes figyelmüket adják oda.

Noémi tavaly az adventi időszakban Porván lépett fel a település koszorúján lévő gyertyák meggyújtása alkalmával, idén pedig a zirci lakosok találkozhattak a fiatal lánnyal több közösségi programon. Nagy példakép számára Édith Piaf, akinek a dalait szívesen adja elő vagy gondolja újra. – Mikor megismerkedtem a dalaival, azonnal beléjük szerettem. Igaz, az életünk össze sem hasonlítható, azonban dalait már az első alkalomtól kezdve magaménak éreztem. Szeretnék egyszer egy előadást készíteni az életéből, hogy másokkal is megismertessem azt az oldalát, amit talán nem mutatnak be a róla szóló filmek, könyvek. Mintha sokszor kifelejtenék Piafot, és csupán egy drogos alkoholistát próbálnának láttatni, miközben egy hatalmas művész volt, hatalmas tragédiákkal az életében.

Csutak Noémi zárásul elárulja, tavasszal a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakára szeretne felvételizni. – Így egyszerre állhatnék a színpadon prózai és énekes szerepben. A lényeg, hogy a zene mindenáron megmaradjon, soha nem szeretnék újra eltávolodni tőle.

