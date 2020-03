Zircen mesélt kalandos életútjáról a dallasi Bernát atya

A Szent Bernát Idősek Otthona felkérésére Marton Bernát ciszterci atya Menekülés Nyugatra – Naplóm címmel tartott nagy sikerű előadást.

A magyar alapítású, a Zirci Ciszterci Apátság joghatósága alá tartozó, Texas állambeli dallasi apátság szerzetes paptanára kalandos életútjáról beszélt az idős embereknek.

A pesti származású fiatalember 1956 novemberében, tizenöt éves korában hagyta el Magyarországot, egy tűzoltótömlőből készített aktatáskával, benne egynapi élelemmel, pár doboz cigarettával, csereáruként. El akart jutni az Egyesült Államokba, pap bátyjához.

1958 januárjában ért Dallasba, Ausztrián, Spanyolországon, Franciaországon átutazva, a másik bátyja képe alapján azonosította testvérét, mert hatéves volt, mikor utoljára látta őt. Amíg elért hozzá, családok fogadták be, Genfben például egy olyan család, ahol a szülők korábban Lenint, a kommunizmus élharcosát, a fiuk pedig őt, a kommunizmus elől menekülőt. Az iskola mellett nyelvet is tanult, naponta száz új szót, amiből ötven rögzült, másnap elölről kezdte. Dolgozott fűszerüzletben, cipőboltban, angoltanárát franciára tanította. Büszkeséggel töltötte el, amikor tizenévesen megtakarított pénzéből egy lehajtható tetejű használt Chevrolet autót tudott vásárolni.

1961-ben lett novícius, elöljárói 1963-ban Rómába küldték teológiai tanulmányai végzésére. Ott öt évet töltött, a négy év teológiai papszentelésig, plusz egy évet a doktorátus megszerzéséig. Ez az időszak nagyrészt egybeesett a II. vatikáni zsinat üléseivel. Érdekes élménye, ekkor ebédet szolgált fel a náluk vendégeskedő Karol Wojtylának (a későbbi II. János Pál pápának) is.

1967-ben az ausztriai stamsi ciszterci apátságban szentelték pappá, Amerikai állampolgársági kérelme beadása után az FBI emberei számon kérték tőle kommunista mivoltát, mert az úttörőtagságát, hogy elmehessen egy nyári táborba, annak minősítették. Édesanyjával 1964-ben találkozhatott először, amikor Bécsből utazott át Csehszlovákiába, negyvennyolc óra időtartamú vízummal.

Magyarországra, már amerikai állampolgárként 1968-ban jött vissza először. Ekkor megpróbálták itthon marasztalni, úgy véli, megrendezett szituáció volt. Akkoriban minden helységben, ahol megjelent, be kellett jelentkezni a rendőrségen, sőt, ha Budapest egyik kerületéből átment a másikba, akkor is. 1976-tól kezdve rendszeresen magával hozta tanítványait is.

A dallasi ciszterci gimnáziumban franciát és latint tanított negyvenkilenc éven át, melyből tizenöt évig az igazgatói tisztséget is betöltötte.

Ideiglenesen él Zircen, harmadik éve, a ciszterci rend generálisának kérelmezésére, dallasi elöljárója beleegyezésével, hogy jövő év júliusáig perjelként segítse a zirci közösség lelki fejlődését.

Bernát atya naplót vezetett életéről. A határon átjutás után sokáig minden nap leírta, mit kapott enni, ennek azért volt jelentősége, mert előtte sokat nélkülözött. Élményekben gazdag életéről két kötete jelent meg.

Ma hetvenkilenc éves, ötvenöt évesen kezdett el futni, harminckét maratont futott le idáig – pl. New Yorkban, Chicagóban, Bostonban, Dallasban, Rómában vagy Norvégiában és Franciaországban –, ebből hét ultramaraton volt, mely általában 50 kilométer. Napi munkaeszköze a számítógép, bemutató anyagokat szerkeszt, jelen van a közösségi oldalon, öt nyelven beszél. Bernát atya meggyőződése, életén végig a gondviselés kísérte és kíséri mind a mai napig.

Az otthon lakói nagy érdeklődéssel hallgatták az atya fotókkal illusztrált „meséjét”, és kérték egy újabb találkozó lehetőségét.