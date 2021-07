Dani, a cseszneki vár új kapitánya

Sötétedéstől éjfélig minden este kivilágítva csodálható meg a cseszneki vár az Öreg-Bakonyban. Persze nappal érdemes bejárni a középkorból ránk maradt romokat. Június 1-jétől már újra látogatható. Új vezetője Amberger Dániel, pár hete ő lett a várkapitány.

– Nevezhetnénk a posztomat a feladataim alapján intézményvezetőnek is, de hangulatosabb szó a várkapitány. Igazából régen várnagynak is hívták azokat, akik hozzám hasonlóan nagyon jól ismerték a várukat, sokat tettek érte – mondta Amberger Dániel.

Családja több mint száz évre visszavezethetően Cseszneken élt. Úgy tudja, dédapja is itt született, ő pedig gyerekként sok időt töltött itt nagyszüleinél. Pápán nevelkedett, a Pécsi Tudományegyetemen geográfiát tanult, turizmusföldrajzra specializálódott. Ugyanis az idegenforgalmat nem csak közgazdasági szempontból érdemes megközelíteni. A történelmet mindig szerette, szakdolgozatában várturisztikával foglalkozott. Például a csobánci, a somlói, a rezi, a tátikai várral, melyeket szokás szerint magaslatokra húztak fel. Így azokból nagy területet be lehetett látni, és jobban védhetők voltak. Manapság történelmi és földrajzi adottságaikból adódó elő­nyeiket az idegenforgalomban pró­báljuk hasznosítani.

Romok a sziklákon

Amberger Dániel mesterképzése során Szászvár és Márévár kapcsán végzett kutatásokat. Arról, hogy a he­lyieket mennyire érdeklik ezek az örökségeink, mennyire érzik magukénak. Készített tanulmányt a cseszneki turizmus lehetőségeiről is. Itt a vár és a kistelepülések közelében sok a vonzó látnivaló, változatos a táj, amit völgyek, patakok szelnek át. A meglévő infrastruktúrát is vizsgálta, emellett a történelmi események és a környék természeti adottságait is összegyűjtötte, elemezte.

A cseszneki vár különleges épülettömb. Jelentős arányban megmaradtak a falai, ez a környék más erődítményei­ről aligha mondható el. Ám a rekonstrukciók tekintetében némileg mégis lemaradt. Dani megjegyezte, tudomásunk sze­rint a tatárjárás után kezdték el lerakni az első köveit. 1281-ben már oklevél említi. Aztán a megszokottnál is többször átalakították. A vár vonzerejét növeli, hogy több jelentős természeti, kulturális és történelmi attrakció található a környéken: a bakonyoszlopi Esterházy-kripta, a Kőmosó-szurdok, az Ördögárok és még sorolhatnánk. Tulajdonosa az állam, működtetését egy helyi egyesület végzi, amely az irányítási, a szervezési teendőket Amberger Dánielre bízta.

Ágyúrobbantás, kódexírás

Az új várkapitány többek között ajándékboltot, új vártörténeti kiállítást és egyéb kiegészítő látnivalók kialakítását tervezi, s a romok, a falak közötti, a lépcsőknél lévő korlátok még biztonságosabbá, tetszetősebbé tételét. Nagy vágya, hogy a régi panorámát, amit eleink megcsodálhattak a várból, újból láthatóvá tehesse. Több ötlete van rendezvények szervezésére is, lehetnek a várban majd vásárok, kézműves-bemutatók, akár kon­certek is. Egykor vámszedőhely volt a Győr–Veszprém országút mellett. Sziklára épült: a mészkőorom tetejét legyalulták, így az építőanyag is mindjárt helyben volt.

Leghíresebb tulajdonosainak a Wathayak számítanak. Az idősebb Wathay, Lőrinc a vár egyik kaputornyánál robbantotta fel magát: ittasan elsütött egy rosszul megtöltött ágyút. Fia, Ferenc erről úgy fogalmazott írásában, hogy a neki segítő pattantyússal együtt „magokat is elszaggatván”. Wathay Ferenc író és művész volt, mellszobra látható a várban. Fennmaradt az általa az 1600-as évek elején magyar nyelven írt kódex. Családtörténetnek szánta, de sokat eláruló korrajz, melyet maga díszített festményekkel. Emellett végvári vitézként históriás énekeket szerzett, akárcsak kortársa, Balassi.

Az óra- és az őrtorony

A cseszneki vár egyik jellegzetes része a barokk óratorony. Ezt utolsó birtokosai, az Esterházyak építtették fel. A vár másik végén áll az őr­torony. Megmaradt az oda átvezető híd eredeti tartóoszlopa. Korábban alsó része várbörtönként működött, aztán arra az Esterházyaknak már nem volt szükségük. Feltöltötték, és egy pluszszintet húzattak fel a tetejére, amely ma is látható, egykor könyvtárnak használták.

Az alsóvárban a szolganép, a cselédség, az őrség, a személyzet lakásai és istállók lehettek. Innen szolgálták ki a felsővár urait. A belsővár helyiségeit dongaboltozatok tagolták, erre ma is utalnak a megmaradt formák. A palota keleti részletében érdemes volna a szinteket visszaépíteni, legfelső szintjét kilátóterasszá alakítani. Győr felé most is ellátni a cseszneki ódon falaktól Pannonhalmáig, a bőnyi szélmalmokig. A közeli magaslatok is csodás látványt nyújtanak, például a Parras-hegy, a Vértes és a Zörög-hegy. Utóbbira Dániel szívesen hívja fel a figyelmet, hiszen hazánk egyik legnagyobb ókori földvára állt ott. A cseszneki vár hétfő kivételével mindennap 10 és 18 óra között látogatható. Várvezetés is kérhető, csoport érkezését érdemes előre jelezni. Védettségi igazolványra itt nincs szükség.