Győri kirakatban tekinthetők meg a veszprémi művész képei

Igyekszem túljárni a járvány eszén. Az utóbbi bő egy évben sok mindent kiköltöztettünk a szabadba. Mostanában az utcára kerülő művészet is a korlátozásokhoz való alkalmazkodás jele. A biztonságot napjainkban a térben és időben széthúzott események szolgálják – állítja Debreczeny Zoltán veszprémi festőművész.

Télen Veszprém központjában egy irodaház üres földszinti terében két hónapig láthattuk Debreczeny Zoltán festőművész képeit. Jelenleg – a kirakatkiállítási gyakorlatát folytatva – Győr belvárosában tekinthetők meg művei. Az ötlet nem új. A történelmi belvárosokban sajnos sok az olyan üres kirakat, ami szinte felkínálkozik valamilyen átmeneti, nonprofit kulturális hasznosításnak. Ez a színesítés jót tesz a városképnek, plusz javítja az arra sétálók hangulatát. Ez a lehetőség a koronavírus, a járvány, a korlátozások idején különös jelentőséget kap.

A veszprémi művésznek több győri barátja, „követője” van, ezért különösen jól esett a szomszéd városból érkezett meghívás. A kisalföldi megyeszékhely Kubinyi Galériája, a korábbi Képcsarnok ráadásul a város egyik kultikus tere. A művészetszerető helyiek körében régóta népszerű a patinás galéria, ráadásul a sétálóutca szomszédságában.

– Tavaly tavasz óta van velünk a Covid, amivel sok minden megváltozott körülöttünk. Persze szaporodtak a pandémiával kapcsolatos tapasztalataink is. Először az ismeretlentől való félelem volt a legjellemzőbb. Aztán lassan kiismertük, kényszerűen, de alkalmazkodtunk hozzá. Egy ideje igyekszem túljárni az eszén. Azt látom, hogy utcára, terekre, szabályosan látogatható közösségi eseményekre kívánkozik a kunszt. Nagyon fontos az alkotók és a közönség közötti kapcsolat, az élő találkozás. Legjobb, ha a kiállításnak folyamatosan vannak látogatói. Erre egy kirakat kiváló lehetőség.

Debreczeny Zoltán Veszprémben tartott már kerítéskiállítást, amit pár óra alatt csak néhányan néztek meg, de akik látták, örültek. Kell ennél több? Nőtt a netfüggőségünk is. Ezzel együtt a zoomolások, az online kontaktok után sokaknál jelentkezik a képernyő-kiábrándultság. Egy élő tárlat más. Egy művész a Coviddal dacolva is megtalálhatja a közönségét. Erre, a bezártság alatti próbálkozásra jó egy kirakatkiállítás, ami a galéria és a művész túlélését is szolgálja. Debreczeny Zoltánnak a Kubinyi Galériánál látható kiállításán megjelennek győri terek, helyszínek, események, persze jól átírva. Láthatunk sport, nordic walking, zene és piknik témájú képeket is, akár régi sparheltbe keretezve. A témák amolyan tanácsok is arra, hogy mivel tudjuk elviselhetőbbé tenni ezt a fura időszakot. Az alkotó sajátos stílusában vidám figurákkal megtelő életképek mindig több jelentést hordoznak, új történeteket mesélnek.

– Covid alatt dolgoznak a múzsák. Az olyan kezdeményezések különösen tetszenek, amik nem kerülnek pénzbe, mégis sokat javítanak a hangulaton – szögezte le az alkotó, akire a játékosság is jellemző. A győri kirakatban látható egy olyan kép, amelyről egy apró jelvényfeliratot lehet leolvasni. Aki leírja egy cetlire a két szót és a telefonszámát, megnyerheti az Aranyszíveim című képet. Egy okkal több ellátogatni az amúgy csodaszép Győrbe.