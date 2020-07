Dés László hazajár Szigligetre

A templom melletti várudvar adott helyet Dés László és muzsikus barátai szombat esti koncertjének.

– Örülök, hogy ha nem is a várban, de itt helyet tudtunk adni a koncertnek. A várban még nem készült el a nézőtér felújítása, így a hátralevő koncertek közül a Bagossy zenekar előadása valószínűleg idén elmarad. Fájó dolog ez, hiszen a múlt heti Magna Cum Laude koncerten Mező Misi azt mondta, hogy március óta ez volt az első és lehet, hogy az utolsó koncertjük is. Ugyanis az ötszáz nézőt befogadó programok nem túl keresettek. Nem terveztük, hogy helyet adunk a Magna zenekarnak, de az együttes kérte, hogy fogadjuk be, mert szeretnének végre játszani és a közönség várja a találkozást. Így idén a Bagossy kivételével az összes koncertet megtartjuk – mondta a polgármester és örömét fejezte ki, hogy teltház várta Dést, a közönség segíti a magyar könnyűzenét. Hiszen fontos a zenészek számára a fellépési lehetőség biztosítása. Hozzátette, hogy a község önkormányzata szintén elköszönő képviselő-testülete az idén minden koncerttel búcsúzik is egy kicsit mindenkitől. Úgy vélik, az eltelt évek alatt a várban sok embernek szereztek örömet.

Dés László meghatottan üdvözölte a közönséget.

– Öt hónapja nem zenéltünk. Nagyon jó érzés, amikor úgy tűnik, hogy az ember él. Eddig is éltem, csak nem úgy, ahogy az embernek dolga és öröme lenne élni – vallotta. A több, mint kétórás koncerten kiváló muzsikus társaival – a billentyűknél Reviczky Balázzsal, Boros Attila basszusgitárossal, Sipeki Zoltán gitárossal, a doboknál Gyenge Lajossal és Horváth Kornéllal, valamint Péter Barbara és Nádasi Veronika vokalistákkal – ízelítőt adott filmzenéiből, musicaljeiből, és játszotta saját magának írt, két éve megjelent albumáról az Éjféli járatot.

A közönség nagy örömére vendégül látta néhány közös dal erejéig Szinetár Dórát, aki maga is Dés musicaljein nőtt fel, amint később a gyermekei szintén. Együtt adták elő többek közt az a Patika című filmsorozatból a Ha akarom című betétet. Dóri énekelte a Déstől elkért Szép mesék című számot is, amelyhez neki Grecsó Krisztián írt szöveget. De a dalszövegíró szerzőtársak remekeiből is kapott ízelítőt a közönség. Bereményi, Geszti, Bródy, Nemes István legszebb szövegei keltek életre a Hosszú menet, az Emlékem vagy, az Akarsz-e, a Vigyázz rám és a Legyen úgy, az Olyan szépek voltunk. A koncerten brillíroztak szólóikkal a dobosok, de a prímet Dés szaxofon szólója vitte a Nagy utazásban.

A Kossuth-díjas zenész az egyik ráadás, a Pál utcai fiúk című musicalből a Mi vagyunk a grund című betétdal kapcsán elmondta, hogy ezen a ponton eszébe jut az az ember, aki az ő grundját évtizedek óta fantasztikusan védi és gondozza. – Balassa Balázs ebben a vészterhes időben is gondolt a muzsikusokra és a közönségre és tényleg felelős gazdája volt ennek a különleges adottságú településnek. Szigligetnek, amelyet mindannyian nagyon szeretünk. Magam is kötődöm a helyhez, például a Pál utcai fiúk zenéjének nagy részét az itteni alkotóházban írtam. Ide hazajárok – vallotta Dés László.