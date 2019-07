Diákok festették be a posta mögötti kerítést Tapolcán

A Szín-Vonal Művészeti Iskola tanulói és táborozói festették ki Tapolcán a Deák Ferenc utcai posta mögötti szürke betonkerítést, ábrázolva a város és környéke természeti és épített örökségeit is.

Amint azt az intézmény igazgatója, Baranyai Zoltánné elmondta, a város polgármestere, Dobó Zoltán kérte fel az iskolát, hogy a diákokkal fessék le a csúf betonkerítést. – Az önkormányzat állta a szükséges anyagot, festéket, ecsetet, a művészeti iskola táborozói pedig a tapolcai általános iskolásokkal, gimnazistákkal nekiálltak kidekorálni a hosszú betonfalat. A munkába még az óvodások is belekóstoltak.

A falat 70 diák festette ki a négynapos táborokban, két turnusban. Egykori Szín-Vonal iskolások, de már egyetemen tanuló és művészeti szakközépiskolások segítenek a kazetták megfestéséhez szükséges tudás alkalmazásában. Czintula Anita, Gurobi Bernadett, Mészáros Anna, Mohai Zsófia, Sós Gyula, Széplaki Nóra tanár, Kardos Eszter és Rozsos Regina művészeti egyetemista hallgató irányította a zömében kilenc–tizenkét éves művészeti iskolásokat, akik a 11 kazettából hetet festettek le, ábrázolva a tapolcai és környékbeli nevezetességeket.

– A legfontosabb, hogy hasznos legyen, amit tesznek, de ebben az esetben úgy gondoltam, hogy az idegenforgalommal kössük össze a feladatot. A fal mutassa be a várost, annak nevezetességeit, de a környékét is, ugyanakkor dekoratív legyen. Egységes stílust képviseljen a fal, de egyedi legyen minden csoport festménye. A képeket felhőjáték köti össze felül, alul különböző motívumok futnak, hogy ne tagolódjon szakaszokra a fal. Ennek érdekében a gyerekek Somogyi Győző festőművész alkotásaiból is merítettek, sőt, az alkotó unokája ugyancsak a táborban dolgozik most. Sok más mellett zirci, veszprémi diákok, de az ország távolabbi pontjairól érkezők is együtt dolgoznak. Utóbbiak a tanév során jól szerepeltek, és táborozási részvételt nyertek valamilyen versenyünkön – mondta az intézmény vezetője, aki vallja, hogy a munkának valamilyen funkciója kell hogy legyen.

Tanítsa meg a diákokat sok más mellett arra, hogy akár nyolc órán át is lehet folyamatosan dolgozni. Ugyanakkor csak minőségi munkát adjanak ki a kezükből. Ha nem úgy sikerül, akkor lemossák és újrafestik. A projekt keretében néhány szeméttárolót is kidekoráltak a diákok.