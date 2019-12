Dido lesz a jövő évi VeszprémFest egyik fellépője

2020 júliusában 17. alkalommal rendezik meg a VeszprémFestet. A prémium zenei fesztivál programjai közül a szervezők elsőként a július 15-i koncertnap fellépőjét hozták nyilvánosságra: a veszprémi História Kertben felállított nagyszínpadon Dido ad koncertet.

Az énekesnő több mint húsz­éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon, a veszprémi koncert lesz az első, ahol a hazai közönség élőben élvezheti egy teljes koncerten Dido érzelmes és magával ragadó dalait.

Dido Florian Cloud de Bounevialle Armstrong néven született 1971-ben, és egyike az Egyesült Királyság legsikeresebb előadóinak. Művésznevét, amely Karthágó királynőjére utal, édesanyjától kapta, zenei karrierjét bátyja, a Faithless-alapító Rollo Armstrong segítségével és támogatásával kezdte el.

Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát 2001-ben No Angel címmel, amely 21 millió példányban talált gazdára, 35 országban platina státuszt ért el. A No Angel sikere nem csupán milliós eladást, de jó néhány díjat is hozott az énekesnőnek. Következő anyaga 2003 őszén jelent meg Life For Rent címmel, amely az Egyesült Királyság zenetörténetének legjobban fogyó albuma lett. 2008-ig kellett várni a folytatásra, amikor harmadik stúdióalbuma, a Safe Trip Home a boltok polcaira került. Dido negyedik munkája 2013-ban látott napvilágot Girl Who Got Away címmel, és még ugyanebben az évben Greatest Hits című dupla válogatáslemezét is piacra dobta.

Legfrissebb, 2019-es lemezén, a Still On My Mindon ismét együtt dolgozott testvérével, Rollóval. Az album kettejük elektronikus tánczene iránti vonzódását, a hiphop és folkgyökerek iránti szeretetét egyaránt tükrözi.

Dido szikrázóan sikeres zenei karrierjét többek között olyan világsikerek jellemzik, mint a Here with Me, a Thank You, a White Flag, az If I Rise vagy az Eminemmel közös slágere, a Stan, melyek közül néhány biztosan elhangzik a művész koncertjén a Veszp­rém­Festen.