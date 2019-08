Digitalizált múlt: elindult a mintaprojekt a Laczkó Dezső Múzeumban

A Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi raktárában hétfőn már megkezdődött az országos digitalizáció helyi munkafolyamata.

Május közepén a Szépművészeti Múzeumban rendezték meg a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia projektindító találkozóját. A találkozón a mintaprojekt partnerei, valamint a két projektvezető múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum kollégái voltak jelen. Ekkor jelentették be, hogy a Nemzeti Adattár Projekt fejlesztése is elindult, amely mint egy nagy, központi kereső, egyszerre teszi elérhetővé és kereshetővé az összes digitalizált közgyűjteményi tartalmat.

A mintaprojekt első fázisa – amelyben a Laczkó Dezső Múzeum is részt vesz –, a digitális gyűjteményfejlesztés 11 000 darab minőségi rekord létrehozását tűzte ki célul fő művek és utazás témákhoz kapcsolódóan. Ezt a feladatot mobil digitalizációs műhely létrehozásával és működtetésével fogja megoldani a Szépművészeti Múzeum.

– Ez az úgynevezett Közgyűjteményi Digitalizálási Stra­tégiának egy három évet felölelő mintaprojektje, tehát annak a feladatnak, ami most már igény is a napjainkban, és kötelező jellegű minden közintézménynél, hogy a műállomány minél nagyobb hányada digitalizálva legyen. Ennek született meg egy központilag elfogadott protokollja, ennek a protokollnak a valóságba léptetése tulajdonképpen ennek a mintaprojektnek a lényege. A Nemzeti, valamint a Szépművészeti Múzeum ennek a projektnek a két felelőse. A feladat úgy oszlik meg a két intézmény között, hogy a Szépművészeti Múzeum készíti el a partnerintézményeknek a gyűjteményében a tárgyak fotóit, és az átadott fotóállomány, illetve a múzeumok által szolgáltatott egyéb leíró állomány (méretek, szöveges leírás, úgynevezett metaadatok) a Nemzeti Múzeumhoz kerülnek, ők fogják össze és jelenítik meg egy MuseuMap nevezetű felületen, ahol a hazai múzeumok gyűjteményében található tárgyak most már jó pár éve kereshetők – mondta el a projektről Csirke Orsolya, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatóhelyettese.

A MuseuMapen jelenleg elérhető adatok egyelőre esetlegesek, mind minőségben, mind darabszámban. Csirke Orsolya elmondta, a projektnek az is célja, hogy ezt a bemutatkozó anyagot minél szélesebb körben kibontakoztassa, minél egységesebb minőségben.

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia Mintaprojektjéhez negyvennégy intézmény csatlakozott, köztük három a határon túlról. Az intézmények sorában a Laczkó Dezső Múzeumba hetedikként látogattak el, és kezdték meg a munkát a Szépművészeti Múzeum munkatársai.