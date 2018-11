Dombormű az Alma Materben

A csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola bejáratával szemközti díszfalra a közelmúltban új alkotás került.

A névadót ábrázoló dombormű alkotója Simon M. Veronika, Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas, Kunst Meister festőművész és testvére, Simon Károly. A művésznőnek tizenkilenc országban több mint nyolcszáz egyéni kiállítása volt, ezzel magyar rekorder. Közel kétszáz kötetet illusztrált.

– Csetényben születtünk, testvéremmel együtt, ide jártunk iskolába, a falon kinn vannak a tablóink. Évek óta minden évben tartok egy örömfestést itt a diákoknak, mindig nagy szeretettel hozok ide ajándékot, így most is, mondta Simon M. Veronika. A dombormű egy újfajta technikával készült, anyaga a Paverpol dekorációs és szobrászkellék termékcsalád, mely újdonságként a közelmúltban került Magyarországra, forradalmasítva a képzőművészetben rejlő lehetőségeket. A PaverPlast tartós szobrászati paszta, az Arst Stone dekorációs por, mely a Paverpol termékhez keverve kő-hatást nyújt. A művésznő tanítja a holland szabadalom alapján kidolgozott technikát és testvére is elsajátította. A Vámbéry-dombormű gyarapította szülőfalujának adományozott alkotásainak számát.