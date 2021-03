Döntőbe jutott az iparis csapat az országos programozóversenyen

A középiskolás diákok nagyszerűen szerepeltek a Belügyminisztérium és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. által meghirdetett országos nyílt forráskódú programozóverseny első két online fordulójában, ahol a legjobbak közé került a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumának Programozó Palánták elnevezésű csapata.

A Kódolj határok nélkül! országos programozóverseny az idei évben középiskolai és felsőoktatási kategóriákban várta a programozás iránt érdeklődő diákok jelentkezését. A középiskolások februártól áprilisig három fordulóban mérik össze tudásukat, melyek közül az első két küzdelem már lezajlott. A döntőbe aztán tíz csapat jutott, köztük az Ujj Norbert, Hunyadvári Ádám, Krózser Dávid összetételű Programozó Palánták nevű veszprémi, iparis csapat.

– Eddig még nem sikerült bejutnia iskolánkból a legjobb tíz közé ezen a versenyen csapatnak – nyilatkozta a Naplónak a felkészítő tanár, Vigh Ferenc Lajos. Elmondta: a felkészítés csak egy része a versenynek, hiszen a programozás jellegű versenyeken (amely nem az iskolai tananyaghoz kötődik) a diákok önállóságának nagy szerepe van.

– Csak olyan gyerekekkel lehet ilyen versenyen helytállni, akik együtt dolgoznak a tanárral, és az iskolai csillagos ötöshöz szükséges tudásnál is többet tanulnak, képzik magukat. Ráadásul összeszokott csapatra van szükség – magyarázta az informatika szakos középiskolai tanár. Szerinte az áprilisi döntő is nagyon intenzív feladat lesz: online, 24 órában. Vigh Ferenc Lajos hangsúlyozta, a gyerekeknek mindez újdonság lesz, amelyre már megkezdték a felkészülést.

A Kódolj határok nélkül! 2021-es versenysorozat középiskolai kategóriájában a szakmai zsűri által a leginkább kreatívnak és legjobban kivitelezettnek ítélt weboldal megalkotói nyernek. Az első három helyezett csapat tagjai és felkészítő tanáraik értékes nyereményekben részesülnek, a legrátermettebb diákokat pedig gyakornoki program várja a NISZ Zrt. szakterületeinél.

A nyílt forráskódú szoftverek és nyílt szabványokon alapuló megoldások fontos szerepet töltenek be a magyar közigazgatásban és a kormányzati informatikában. A NISZ Zrt. ezért is hozta létre 2016-ban a nyílt forráskódú szoftvereket támogató szervezetét, amely mára már nemzetközi szinten is kiemelkedő sikereket ért el a LibreOffice fejlesztésben és hibafeltárásban. A Kódolj határok nélkül! programozói verseny meghirdetésének célja, hogy népszerűsítse a nyílt forráskódú technológiák használatát, hogy minél szélesebb körben elterjedjenek a nyílt szabványokon alapuló informatikai megoldások, a közigazgatási informatikához is közelebb kerüljenek a diákok, és a verseny szervezői is ismerkedhessenek az utánpótlással.

A veszprémi fiatalokért április 10-én izgulhatunk, amikor is a mindent eldöntő 24 óra leforgása alatt a versenyzőknek egy speciális célú weboldalt kell megtervezniük, majd lefejleszteniük.