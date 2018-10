Dukán József geológus tartott előadást a múzeumban

Az Országos könyvtári napok keretén beül a napokban a városi múzeumban Dukán József geológus képes beszámolót tartott Vietnamban átélt kalandos családi utazásukról.

A Hanoitól Saigonig megtett út felejthetetlen élményt adott a Dukán család számára, melyet tízezer képben örökítettek meg. A geológus 679-et választott ki, melyeket örömmel mutatott meg előadásán.

Mind turisztikai szempontból hasznos információkkal, mind pedig az országot bemutató kulturális és gazdasági vonatkozásokkal gazdagon fűszerezett ismertetővel, József jelentősen közelebb hozta az oly sokszor nagyon idegen világnak tűnő Vietnamot. Az utazás apropóját az egyetemi évek adták: József az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egy vietnami származású fiatalemberrel jó barátságban volt. Már egy ideje hajtotta a kíváncsiság, hogy megtudja, miként alakult egykori barátja élete.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Dukán család két fiú- gyermeke összefogott a nagy találkozás érdekében, így tavaly télen a család elutazott Vietnamba. Kíváncsiságuk, kalandvágyuk okán igyekeztek minél jobban felfedezni a természeti szépségekben gazdag délkelet-ázsiai országot. A geológus beszámolója egy rövid mozgóképsorral indult, melyen egyik bravúros gyalogos átkelésüket örökítették meg. A zebrán elhaladó motorosok között szlalomozva tudtak csak átkelni. Kiderült, ott még a piacra is motorral járnak a helyiek, úgy vásárolnak, hogy szinte le sem szállnak a járművekről.

A kéthetes intenzív országmegismerés során József nem titkolt vágya is teljesült, amikor Hanoiból útjuk a Ha Long-öbölbe vezetett. A világ nyolcadik csodájaként számon tartott öböl méltán a világörökség része.

Saigonig számos fotón keresztül mutatta be József élményeiket, megörökítve azt a színes gasztronómiai kultúrát is, melyet volt szerencséjük kipróbálni. Érdekességként elmondta, hogy az autószerelő műhelytől kezdve a fodrászat is a nyílt utcán van, sok ilyen jellegű szolgáltatás külső térben zajlik. Kitért a vallási sokszínűségre is, jártak katolikus templomban és több buddhista szentélyben. Az egykori vietnami baráttal Ho Si Minh-városban, más nevén Saigonban találkoztak. Az örömteli viszontlátás és a kalandos út bizonyosan feledhetetlen élmény marad a családnak. A geológus előadása Vietnam egy másik arcával ismertette meg a hallgatóságát.