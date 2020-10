Édesapja eszközeit megtalálva kezdett el rajzolni a pétfürdői Balogh Klára

„Amikor festek, az teljes kikapcsolódást jelent számomra, semmi gondra nem gondolok, mindet elengedem. Ajándék édesapámtól az alkotás öröme, és az a kép is, amit műveit rendezgetve nemrég találtam meg. Amikor huszonöt éves voltam, szénnel portrét rajzolt rólam. A szerete érezhető belőle” – mondta el Balogh Klára pétfürdői testnevelő tanár.

– Édesapám már gyerekkorában nagyon ügyes kezű volt. Herendet választotta, amikor középiskolába jelentkezett, porcelánkészítést, korongozást, rajzolást, festést is tanult. A képzőművészeti egyetemre viszont helyhiány miatt nem vették fel. Ez kedvét szegte. Leállt egy időre az alkotással. Aztán sorkatonasága alatt a Hanságban és az Őrségben tussal örökítette meg a táj szépségét. A Péti Nitrogénművekhez már fotósnak és dekoratőrnek került. Az összes ünnepségre ő készített díszítést, fát, köveket is faragott, jó szemmel állította be a fényképein látható elrendezést, a gyárról szóló okiratokon, könyvekben, újságokban is megmaradtak művei. A tus volt a kedvence, de olajat is használt – mondta el Balogh Klára a Pétfürdőn népszerű szerettéről. Szerinte azt kevesebben tudják róla, hogy mennyire jól rajzolt, mert szerény volt. Sokan nagyszerű művészként ismerik, mégis nem nagyon láthatták korábban szénceruzával készült alkotásait. Az aprólékos vonalkázás a védjegye. Fekete-fehér képein is sok érzelem, szépség jelenik meg. Talán azért is ragaszkodott többször a színek mellőzéséhez, mert fotós laborja volt, maga hívta elő a fényképeit, szerette azokban, hogy egyszerűségükben árnyaltak. Ez visszaköszön rajzain is.

Szénceruzák a garázsban

– Az alkotást nem úgy kezdtem el, ahogy a legtöbben gondolnák. Váratlanul született meg bennem az elhatározás. Azt kell tudni, hogy édesapám fiatalon, ötvenévesen elhunyt. Az utolsó kilenc hónapjában, amikor már beteg volt, az alkotásba menekült. Rengeteg rajzot, festményt készített. Az eszközeit a gyász idején pakoltuk el. Egy év múlva találtam rá azokra a garázsban. Ráakadtam egy vászonra is, amit keretre rakott, de már nem maradt ideje festeni is rá. Elkezdtem én színeket, ecsetvonásokat felvinni rá, kipróbáltam, nekem is van-e olyan kézügyességem, mint neki. Korábban ilyesmivel nem foglalkoztam, de kiderült, hogy örököltem tőle adottságokat – idézte fel Klára, aki testnevelő tanár és rögtön hozzátette: nem tanult rajzolni, autodidakta módon képezte magát. Hiányoztak neki az alapok, amiket tanártól vagy édesapja segítségével sajátíthatott volna el, maga kísérletezte ki módszereit. Először az örökölt eszközöket használta, többek közt a szénceruzát. Vonalvezetése egyszerű. Olajjal keveset fest, inkább az akvarell az, amit szívesen alkalmaz. Amikor kölcsönbe kapott pasztellkréta-készletet, hamar beleszeretett. Akvarellceruzát is szívesen vesz a kezébe.

Túrák élményei

Annak ellenére, hogy nagy hatással van rá édesapja munkássága, úgy érzi, másképp alkot, más művészeti vonalat képvisel, mint ő. Míg László fantáziadús rajzai jobbára kint a természetben születtek, akár kiült az erdőbe alkotni, vagy emlékezetből vetett papírra, vászonra különböző helyszíneket, addig Klára először inkább fényképen rögzíti mindazt, ami aztán ihletet ad neki. Manapság már barátainak, családtagjainak is gyakran készít képeket ajándékba. Általában elmondják neki, mit szeretnének a művön látni, ő pedig azt is figyelembe veszi, milyen a berendezése a lakásnak, ahova majd alkotása kerül. Saját gondolatai nyomán is gyakran ecsetet vesz a kezébe. Sokat túrázik a párjával, a lányával, a Bakonyban, a Börzsönyben is, az ilyenkor megcsodált természet is inspirálja. Képein gyakran megörökít erdőrészleteket, patakokat, fákat, hidakat. Velencéről, a horvátországi tengerpartról is több képe született, külföldi utazásai után.

A Balaton árnyalatai

A nagy szerelem azonban számára a Balaton, jobbára a tó szépségeit tükrözik az utóbbi tíz évben képei. Azokat az árnyalatait, amiket egy hajós ismerhet igazán. Más szemszögből, a nyílt vízről látja a partot is. Másképp kedveli a vizet, mint a fürdőzők, a strandolók, a napozók. A Naplemente is lenyűgözőbb szerinte egy vitorlásról. A Balaton számára a béke, a nyugalom szigete. A nyári szünetben szívesen lakik a Füreden kikötött Cimborában. A vitorlázásban sikeres csapatával a Kék Szalagon 2011-ben abszolút kilencedik lett. Most a tizenegy méteres Orkán versenyzik, amellyel országos bajnokságon hajóosztályában dobogós helyezést is elért már.