Egészségügyi tanácsok kétszáz évvel ezelőttről

Sok tekintetben Semmelweis Ignác orvos, „az anyák megmentőjének” előfutára volt Zsoldos János, megyénk első főorvosa, akinek Dietétika című könyvét most újra kiadták.

Zsoldos János, Veszprém megye néhai első főorvosa Dietétika vagy az egészséget fenntartó és a betegségtől tartóztató rendszabások című reprint kötetét mutatták be pénteken a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Az eredetileg 200 éve megjelent művet a kiadó, Kissné Lehoczky Gyöngyi és Kerecsényi Zoltán, az „Elsősorban pápai” – Városbarát Egylet ügyvivője, városi képviselő reprezentálta, részleteket felolvasott belőle Babos Tibor és Vennes Gyöngyi.

– A világ legfontosabb, legismertebb és legolvasottabb könyve, az Örökkévaló Isten szavát közvetítő Biblia szerint testünk érték, mivel az Örökkévaló teremtette. Éppen ezért lenne fontos, hogy az emberek igyekezzenek megérteni és a gyakorlatban megvalósítani azokat a szabályokat, amelyek az egészség megőrzésére szolgálnak. Az egészség óvása, megtartása erkölcsi kérdés, az Örökkévalóhoz lévő hűség és a felelősségteljes szolgálat jele is. Mindezt a jeles kálvinista pápai orvos, dr. Zsoldos János is tudta és vallotta; nemhiába írt e szellemben – fogalmazott köszöntőjében Kerecsényi Zoltán, aki megjegyezte, a Dietétika iránt való korabeli hallatlan népszerűséget – két kiadásán túl – fémjelzi továbbá, hogy Fodor Gerzson református tanár, lelkipásztor által iskolásoknak szóló változat is készült belőle, valamint Zsoldos Jákob, a szerző református lelkész öccse pedig versbe foglalta a Dietétika szabályait.

A kötet 1814-ben jelent meg első ízben, 1818-ban újra, s még csak ekkor, 1818-ban látta meg a napvilágot Semmelweis Ignác. Tehát jóval előtte, egy magyar vidéki kisvárosban, Pápán Zsoldos János már a fertőtlenítésről, a kezek tisztításáról, a várandósok és a kisdedek óvásáról értekezett – emelte ki Kerecsényi Zoltán.

Kissné Lehoczky Gyöngyi elmondta, a szintén orvos édesapja hagyatékában talált rá a könyvre, mely csecsemőkortól egészen a halálig tartalmaz egészségügyi útmutatást, tanácsokat.

– Lehet, hogy akkoriban jobban gondolkodtak. Zsoldos azt írja: a beteg menjen orvoshoz, de utána gondolkodjon el rajta, hogy mitől jelentkezett a betegség, és legközelebb előzze meg azt. Leírja például, hogy melyik húst hogyan, az állat mennyi idős korából érdemes enni. A nyelvújítás előtti nyelv más, de beszédesebb. Zsoldos nemcsak orvos volt, de foglalkozott nyelvészettel, gyógynövényekkel, receptírással, ispotályokat, kórházakat hozott létre, úgyhogy illene végre megismernünk a nevét – fűzte hozzá a kötetet 250 példányban, Kapronczay Katalin főkönyvtáros Zsoldos Jánost többrétegű munkásságát méltató utószavával újra kiadó Kissné Lehoczky Gyöngyi, aki megjegyezte, a bevételt emléktábla állítására ajánlja fel.

