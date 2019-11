Egy ember, négy életút

Paul Auster univerzumához könnyű hozzáférni, de az utazás sok időt vesz igénybe.

A XXI. Század Kiadó gyors egymásutánban útjára bocsátotta a New York-trilógiát, a Timbuktut, az Illúziók könyvét, a Leviatánt, a Brooklyni balgaságokat és az Orákulum éjszakáját, az Európa pedig kiadta (szintén egy sorozat részeként) a szerző legutóbbi, gigantikus regényét, a nyolcszáz oldalas 4321-et.

Az 1947-ben született Paul Austerről annyit mindenféleképpen érdemes tudni, hogy miután némi tépelődés után 13 éves korában lemondott arról, hogy rabbi legyen, tanulmányait a Columbia Egyetemen végezte, és többek között volt tengerész egy olajszállító hajón, telefonközpontos Párizsban és gondnok egy dél-francia gazdaságban, és írt tizennyolc regényt, megszámlálhatatlan verset, valamint megrendezte a Lulu a hídon című kultikus filmet is.

Az egyik legnagyobb rejtély vele kapcsolatban, hogy mit olvasnak az irodalmi Nobel-díj odaítélői. Auster 1974 óta él New Yorkban, azon belül is Brooklynban, ami ugye a világegyetemmel ellentétben nem tágul, ez az ő szűkebb univerzuma. A hírnév így aztán szinte természetesen a New York-trilógiának köszönhetően kapta szárnyra, hogy aztán napjainkig le se tegye. Szokás róla úgy beszélni, mint az amerikai irodalom új kezdetéről (joggal), olyan műről, ami új dimenziókat nyitott a modern irodalomnak (teljes joggal), és ami új perspektívákat ad a bolygónak (barokkos rajongói túlzás, a legteljesebb joggal).

A könyv három önálló, mégis összefüggő detektívtörténet klasszikus modorban, ugyanakkor egzisztencialista felhanggal, amennyiben hősünk ugyan látszólag (na jó, a „valóságban” is) konkrét nyomok után kutat, a nyomozás célja ugyanakkor az, hogy mit is jelent valójában embernek lenni. Ennek megfelelően Dickenstől Kafkán át Beckettig, Borgesig és Kunderáig kavarog itt szépen minden, a nagy elődöktől a kortársakig, de máris az összetéveszthetetlen austeri attitűdökkel.

Auster látszólag rendkívül könnyedén ír, prózája elegáns és borotvaéles, és ez aztán így megy tovább különös, csavaros és érzéki történeteken át egészen az életmű (eddigi) csúcspontját jelentő 4321-ig. A decens kívülállás mögött pedig olyan szerkesztettség rejlik, ami párját ritkítja, holott úgy váltogatja a síkokat és a szinteket, mintha most bukkant volna fel egy menő manhattani építészirodából. Auster azt mondja, hogy a világ sosem lehet több a világ töredékénél, mert a valóságban benne van az, ami megtörténhetett volna, de nem történt.

Így aztán a 4321 tulajdonképpen arra a kérdésre épül, amit gyerekkorunkban tettünk fel magunknak utoljára, hogy mi lenne, ha valami miatt a dolgok másként alakulnának, mint ahogy éppen alakulnak. Csak éppen a válaszunk nem lett remekmű. Auster persze rögvest teker egyet a banalitás búgócsigáján, és úgy indít, hogy egy szép napon megszületik Archie Ferguson, illetve mindjárt négy Archie Ferguson, hogy aztán az életük fokozatosan eltávolodjon egymástól. Hasonlítanak persze, még a szokásaik és az érdeklődési köreik is bizonyos mértékig, ám a sorsukat különböző véletlennek látszó események terelgetik, illetve hát az ezekkel kapcsolatos döntéseik. Négy szemszög, négy sors, négy élet, egy történelem.

A szubjektív igazságok útvesztői realista nagyregénnyé állnak össze, ami persze mégis elüt a megszokottól, hiszen nagyon austeri. Mert Auster úgy bánik a szavakkal, az egyetlen kifelé vezető út letéteményeseivel, úgy terelgeti őket egymás mögé, hogy a szerző vakon olvasással is felismerhető, akár egy jó gitáros.