Egy markáns lépést tettek a nemzetközivé válás felé

Fiatal külföldi táncosoknak nyílt lehetőségük bemutatkozni a XX. Tánc Fesztiválján kedd este a Hangvillában a nemzetközi gála keretében.

Spanyol, koreai és finn művészek is felléptek A Tánc Fesztiválja keddi nemzetközi gáláján. Jessica Estadella Tejodor korábban Ladányi Andrea táncművésszel, a zsűri tagjával dolgozott együtt, ennek köszönhetően került kapcsolatba a fesztivállal a spanyol táncművész, akitől egy női szólótáncot láthatott a gálán a közönség Kerida címmel. A finn Pori városából érkezett A Tánc Fesztiváljára a máso-dikként színpadra lépő Pori Dance Company, tőlük egy háromszereplős kortárs tánc-színházi darabot láthatott a közönség.

A fiatal koreai táncos, Lee In Soo a gála harmadik produkciójaként saját koreográfiáját, egy szólótáncot mutatott be A First Meet címmel, végül a finn együttes vezetője, Mikko Lampinen mutatkozott be önálló műsorszámmal is a veszprémi közönség előtt Karkurit című szólójával.

– Szerettem volna, ha el tudunk hozni egy olyan darabot a fesztiválra, melyet Jorma Uotinen, a fesztivál zsűrijének tagja, a nemzetközi kortárs táncszínházi élet egyik nagyszerű, jelentős figurája alkotott meg. Ő ma már nem rendez, de ez a finn együttes, a Pori Dance Company játszott korábban tőle egy előadást, ám kiderült, ma már sajnos nincs a repertoárjukon ez a darab, így ezt nem tudták elhozni, de ajánlottak helyette egy másikat, a Life Wheelt, melyet szívesen bemutattak volna itt nálunk – nyilatkozta Krámer György koreográfus, A Tánc Fesztiválja művészeti igazgatója lapunknak a gála előtt.

– A gála műsora így, ebben a formában sehol nem volt eddig látható, az előadók is itt, a veszprémi Tánc Fesztiválján találkoztak egymással először, ez lesz az érdekessége, és az, hogy valamennyi fellépő nagyon fiatal. Ez így egy kicsit kapcsolódik a fesztivál Imre Zoltán programos vonulatához is. Korábban is szempont volt, hogy a fiatalabb generációk meg tudjanak mutatkozni, de ilyen hangsúlyosan eddig nem volt erre alkalom.