Egyedül nem lehet valódi közösséget kovácsolni

A lelkészi szolgálat eszközei a közösség építésében címmel tartott előadást Kántorné Pólus Ibolya felsőörsi református lelkész szerdán az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Március 15. úti Könyvtárában a Zonta Club Veszprém felkérésére.

A többek között nőket, fiatalokat, rászorulókat, művészeket, valamint helyi célokat, jó ügyeket támogató Zonta veszprémi szervezetének elnöke, Sulákné Hontai Mária lapunknak elmondta, a szerdai eseményt egy különleges alkalomból indított programsorozat részeként rendezték meg. A nemzetközi Zonta szervezet ugyanis idén ünnepli alapításának századik, a veszprémi klub pedig a huszonötödik évfordulóját.

– Olyan előadókat hívunk meg, akik olyan gondolatokat tudnak velünk megosztani, melyek számunkra a közösség szempontjából kiemelten fontosak. Úgy gondoltuk, hogy Kántorné Pólus Ibolya nagyon jó eszközöket használ arra, hogy Felsőörsön, ahol dolgozik, összefogjon egy közösséget, és úgy véljük, hogy ezek a módszerek – egyháztól és politikától mentesen – tartalmas emberi kapcsolatok kiépítésére alkalmasak, melyekből bárki tanulhat.

Kántorné Pólus Ibolya előadása kezdetén arról beszélt, hogy minden – akárcsak a felsőörsi református – közösség esetén azt kell először végiggondolni, milyen közösségről is beszélünk, hiszen ennek tükrében egészen eltérőek lesznek a céljaink, eszközeink, máshogy kell elérnünk a megszólítandó csoport tagjait. Ők ennek megfelelően például korcsoportonként változó, a közösség eltérő élethelyzetben lévő csoportjaira szabott más-más üzenetekkel, programokkal készülnek, fiataloknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak, kismamáknak más-más ütemezéssel, tartalommal szerveznek Biblia-órát, hittant, kirándulást, önkéntes szolgálatot. Kántorné Pólus Ibolya kiemelte, vezetőként azt is szem előtt kell tartani, hogy elkötelezett emberek nélkül bármekkora erőfeszítést tesz is egy csoport vezetője a jó ügyért, egyedül nem tud valódi közösséget kovácsolni. A lelkipásztor azt is fontosnak tartja, hogy az adott közösséget körülvevő közvetlen környezetért, esetükben a településért is tegyenek, hiszen szükséges a saját határok átlépése is, hogy a szélesebb közösséggel is párbeszédet tudjanak folytatni.