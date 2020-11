Egyházi, klasszikus és szerzői darabok a pápai hangversenyen

Református és katolikus egyházzenész közös orgonakoncertjével hangolódott a Pannonia Reformata Múzeum komolyzenebarát közönsége a reformáció előestéjén.

Parola Csaba és Gönye Martin egyházzenészek adtak orgonakoncertet pénteken a Pannonia Reformata Múzeum ótemplomában. Az augusztusi Orgonák éjszakájáról elhalasztott hangversenyen, melyen előzetes regisztrációt követően hetvenen vehettek részt, Köntös László gyűjteményi igazgató, Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a járványhelyzetben az emberek már ki vannak éhezve a kultúrára, a zenére, és vágynak arra, hogy együtt lehessenek, a szó fizikai értelmében.

– Ennek óriási jelentősége van, és ezért soha nem fogok hinni abban, hogy a virtuális tér bármikor is helyettesítheti a valódi közösséget. Örülök a két kitűnő orgonaművész estjének – üdvözölte az emlékezetes komolyzenei alkalmat.

A bágyogszováti származású Gönye Martin 2018 novembere óta a Szent István vértanú-plébánia kántora. Előtte a győri kántorképzőre járt, illetve másfél évig a csornai Jézus szíve-templom kántora, kórusvezetője volt. Kisgyermekkorától közel áll a valláshoz, ministránsként határozta el, hogy megtanul orgonálni. Mint mondta, aki mélyen megéli a hitét, az még e vírusos helyzetben is sok vigasztalásra találhat.

– A közös produkció ötlete az ótemplomi orgona tavalyi avatásakor merült fel. Egyfajta eszmecsere, tanulás volt, hisz minden orgonistának saját játékstílusa van. Igyekszem úgy tolmácsolni az egyes zeneszerzők műveit, hogy átmenjen a mondanivaló – tette hozzá Gönye Martin, aki a koncerten Liszt, Bach, César Franck és Léon Boëllmann romantikus és barokk darabjait adta elő. Emellett bemutatta saját friss szerzeményét, egy Mária-énekre (Most segíts meg, Mária) szeptember elejétől írt variációt.

Parola Csaba a Pápai Református Egyházközség kántora, 2015-től a gyülekezeti Séllyei István Énekkar karnagya. Továbbá egyházzenét tanít a Pápai Református Teológiai Akadémián és a nyári kántorképző kurzusokon. A hangversenyre az orgonairodalom hallgatóbarát gyöngyszemein túl saját műveiből is válogatott, 16. századi Luther-dallamok mellett feldolgozott egy Tinódi Lantos Sebestyén-dalt is. Mint mondta, a komolyzene gyógyír a léleknek, most meg pláne, amikor ritkán találkozhatnak a közösségek.