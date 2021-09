Együttműködés a porcelánmanufaktúra és Gifu tartomány között

Rendhagyó módon, a járványhelyzetre való tekintettel az online térben kötött egymással együttműködési megállapodást a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és Gifu Prefektúra.

Az aláíró felek a jövőben kölcsönös kulturális kiállításokat rendeznek egymásnál azért, hogy bemutassák saját kulturális és tradicionális értékeiket tőlük földrajzilag távol eső kultúrák számára is. Emellett, kölcsönösen lehetőséget biztosítanak a másik fél porcelánművészei számára, hogy Herenden, illetve Gifu Prefektúrában alkothassanak, majd alkotásuk eredményeit egymás kulturális intézményeiben bemutassák.

A jóbarátságon és kölcsönös tiszteleten alapuló megállapodást herendi részről Simon Attila vezérigazgató, a Japán Gifu Prefektúra részéről pedig Hajime Furuta kormányzó írták alá 2021. szeptember 29-én. Az ünnepélyes aláírást megtisztelte jelenlétével Palanovics Norbert, Magyarország tokiói nagykövete is.

Hajime Furuta kormányzó köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Gifu Prefektúra a japán kerámiagyártás meghatározó központja. Múltja egészen a 7. századik nyúlik vissza, és a régió meghatározó befolyást gyakorolt Japán, valamint a világ porcelán- és kerámia művészetére. A kormányzó örömét fejezte ki azért, hogy Gifu Prefektúra és a világhírű Herendi márka baráti együttműködésre lépnek egymással, amelynek keretében már idén Herendi porcelán kiállítás nyílik Mino-ban, ahol olyan műalkotások kerülnek bemutatásra, amelyeket korábban a japán nagyközönség még nem láthatott.

Simon Attila az ünnepélyes aláírás során hangsúlyozta, megtiszteltetés volt számára, hogy 2019. májusában Gifu Prefektúra delegációját köszönthette Herenden. Az akkori találkozást szorgos munka követte, amelynek eredményeképpen most létrejött a megállapodás. Meggyőződése, hogy a most aláírásra kerülő dokumentum amellett, hogy példaként szolgálhat mások számára is a távoli határokon átívelő művészeti, kulturális és gazdasági együttműködés hordozta előnyök elérésére, egyúttal a jövő nemzedékek számára is értékkel bíró műalkotások megszületését eredményezi majd, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kerámia és porcelán a 21. századi emberek számára is vonzó tárgyak legyenek.

Palanovics Norbert Magyarország tokiói nagykövete örvendetesnek nevezte, hogy a Magyarországgal már több területen, hosszú ideje kapcsolatokat ápoló Gifu tartomány a porcelángyártás, valamint a kapcsolódó kulturális vonatkozások területére is kiterjeszti az együttműködést. Várja mindazokat a sikereket, melyek a cserekapcsolatok fejlesztéséből, továbbá egymás porcelángyártásra vonatkozó hagyományainak mélyebb megismeréséből születnek majd. Gifu és Herend eddig is nyitott volt a külfölddel folytatott kapcsolatok fejlesztésére és törekedett az eltérő kultúrák megismerésére. Úgy gondolja, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás által mindez még kézzelfoghatóbb alakot ölt, és hosszú távú kapcsolatokat eredményez.