Életről és elmúlásról szól Szegedi Ágnes első kötete

Kedden mutatták be Szegedi Ágnes Eddig… című első kötetét az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy Termében.

Szegedi Ágnes elsőkötetes szerzőként mutatkozott be a veszprémi közönség előtt. A kötetbemutató családias közege megható pillanatokkal tarkított barátságos beszélgetéssé nőtte ki magát. Megtudhattuk, hogy a szerző nagyon termékeny, rengeteg írása születik, amelyek közül a legjobbakat válogatta össze most megjelent kötetében. Szegedi Ágnes igazán személyes kötetet állított össze, amely a saját életéből merített ihletet. Az elbeszélésgyűjteményben központi szerep jutott a szerző családjának, valamint mentálhigiénésként eltöltött éveinek is.

A szerző elmondta, a mentálhigiénésként eltöltött évei meghatározók voltak a számára. Szerette volna kötetét csak az ebben az időszakban megtapasztalt történetekkel megtölteni, de arra kellett rájönnie, hogy az élet annyira kerek, hogy a kezdet és vég közötti időszakot is meg kell eleveníteni.

– Nagyon sok otthonban jártam. Életem legszebb periódusa volt. A korábbi könyvbemutatókon is elmondtam, hogy nem szabad annyira elkeseredni, hogy ebben a kis hazában csak a rosszat és a betegséget lássuk, és kell tudnunk arról a nehéz időkben, hogy vannak emberek, akikre számíthatunk – mondta el a könyvbemutatón Szegedi Ágnes.

A kötet reményt adó, mégis realisztikus ábrázolásokon keresztül mutatja be az élet nehézségeit, az elmúlás fájdalmát, de megcsillan benne a barátság, a szerelem és a hétköznapi örömök boldogsága is.

Az est folyamán Szegedi Ágnes írásaiból a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai adtak elő részleteket.