Elkészült Pápa 2019-es naptára

Elkészült a 2019-es városi naptár, amely a régi pápai képeslapok és a friss fotók összekomponálásával mutatja be az egykori és a mai településképet.

Boros Katalin, a naptárat elkészítő és kiadó Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az egyik közösségi oldalon figyelt fel László Ákos fotóira, melyeken a régi és az új városkép ötvöződött. A fotós pedig szerencsére örömmel fogadta a megkeresést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

László Ákos kifejtette, két éve született meg az ötlet, hogy összehozza a régebbi képeket a mai aktualitással, ezzel is szemléltetve, hogyan változott a település arculata az idők során. – Eleinte csak két-három kép készült, majd egy időre a fiókba raktam az ötletet, de továbbra is gondolkoztam a folytatáson. Természetesen nagyon örültem a felkérésnek. Nem volt egyszerű feladat kiválasztani azt a 12 képet, ami bekerülhetett a naptárba – magyarázta László Ákos. Hozzátette, a kedvenc fotója, amin a Március 15. tér látható, ahol egykor a kőszínház, most pedig a református templom áll.

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere kiemelte, ennek a naptárnak komoly üzenete van régiről és újról, emellett a városmarketing fontos eszköze is. A naptár ötszáz példányban készült el, és a könyvesboltok mellett megtalálható az Esterházy-kastélyban, a Kékfestő Múzeumban, illetve a Pannonia Reformatában, sőt, Pápa testvértelepüléseire is juttatnak el belőle. Ötletekből pedig a továbbiakra nézve sincs hiány, így biztos, hogy a 2020-as naptár is sok különlegességet tartogat majd.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS