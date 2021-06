Elkezdődött a Magyar Mozgókép Fesztivál

A Veszprém-Balaton régió három városában – Veszprémben, Balatonfüreden és Balaton­almádiban –, öt kategóriában, nyolc helyszínen 84 magyar filmet láthatnak az érdeklődők a Magyar Mozgókép Fesztiválon.

A megnyitót az Így vagy tökéletes című magyar vígjáték bemutatója előtt tartották meg a Szentháromság téren.

Prokopp Dóra, a rendezvény háziasszonya a megnyitón elmondta, a hazai filmek új ünnepén szabadtéri vetítésekkel, filmpremierekkel, nem­zetközi fesztiváldíjasokkal, sztárokkal, közönségtalálkozókkal, gyermek- és ifjúsági programokkal, felújított klasszikusokkal, kiállításokkal, koncertekkel és gasztro­programokkal várják a filmbarátokat.

– Azt minden veszprémi pontosan tudja, hogy 1968 nyarán forgatta Jancsó Miklós Fényes szelek című filmjét ezen a helyszínen, ahol most vagyunk. Az akkori találkozás a veszprémiek identitásában azóta is meghatározó. Majd a hetvenes évektől húsz éven keresztül a veszprémi tévétalálkozó helyszíne szintén Veszprém volt. Az a rendezvény ugyanúgy a veszprémi identitás részévé vált, ahogyan korábban a Fényes szelek. Bízom benne, hogy amit most elindítunk, a Magyar Mozgókép Fesztivál 53 vagy 20 év múlva szintén emlékezetes marad, és részesévé válik a veszprémi identitásnak – emelte ki köszöntőjében Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

– Amikor Veszprém elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, a polgármester kezdeményezésére az egész régiót bevontuk a programba. Akkor született az az ötlet is, hogy 2023 előtt is olyan programokkal készülünk, amik 2023-ig és az után is a lehetőségek szerint a teljes régiót meghatározzák majd. Számunkra a Mozgókép Fesztivál három helyszíne – Balatonalmádi, Balatonfüred és Veszprém –, ez a régió, ez a három város szinte egy, hiszen gyermekkorunkban és történetünkben nagyon szorosan összefonódik. Itt egy példa, hogy önmagában egy fesztivál is tud közösséget létrehozni városok között is – tette hozzá Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 – EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos.

– Számomra is nagy dolog, hogy ilyen sokan vagyunk, hiszen végre itt ülhetünk, végre együtt a „moziban”. A világ számos nagy filmfesztiválja ilyen csodálatos környezetben, tengerparton vagy üdülőhelyen van, hiszen a pihenésre vágyók a kikapcsolódást és a kulturális rendezvényeket együtt értékelik igazán. Az is a célunk, hogy bemutassuk a filmgyártás termésének színe-javát a pandémia idejéből – emelte ki megnyitójában Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A Magyar Mozgókép Fesztivál gazdag filmes felhozatalát sokszínű kiegészítő események gazdagítják. Az esemény végén, június 26-án a Magyar Filmakadémia átadja a Magyar Mozgókép Díjakat.