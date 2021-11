Elkezdődtek a Lili bárónő olvasópróbái

Mostani évaduk harmadik nagyszínpadi bemutatója a Veszprémi Petőfi Színházat is nagy várakozás elé állítja, mert Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili bárónő című fergeteges operettjét még nem rendezték Veszprémben. A bemutatója december 17-én lesz, a Mozartra várva… musicalgála rendezője, Forgács Péter Jászai Mari-díjas, Érdemes művész állítja színpadra.

„Örülünk, hogy Forgács Pétert ismét magunk között köszönthetjük, hogy általa kerül színpadra ez vidám történet” – nyitotta meg az olvasópróbát a színház igazgatója, Oberfrank Pál, aki azt is hozzátette, a darabból kifolyólag egy nagyon kedves időszak áll a színészek előtt, melyhez jó munkát, kitartást kívánt.

Forgács Péter neve már ismerős lehet a veszprémi közönségnek is, ugyanis a Mozartra várva… musicalgála színpadra állítása során is hatalmas segítséget nyújtott a Petőfi-színház művészeinek, akik ezúttal, egy csodálatos darab próbái során is vele dolgozhatnak.

„Ez egy kedves, kis létszámú, humorral teli, karakterközpontú előadás. Mivel nincs tánckar, ezért a kiváló koreográfussal, Király Bélával is arra fogunk törekedni, hogy a szereplők személyiségei hangsúlyosak legyenek a darabban” – avatta be elképzeléseibe a színészeket Forgács Péter. Elmondása szerint ő nem egy „asztalnál ülős” rendező, így alig várja, hogy átbeszéljék a járásokat, a cselekményeket, és együtt, a színészek ötleteiből is merítkezve összeállítsák a darabot. Neki fontos, hogy jó hangulat legyen a próbák során, mindenki szeresse, amit csinál, hiszen így tud minden gördülékenyen menni a maga útján.

„Nincs sok időnk, de elképesztő a munkásságotok, és hihetetlen, mennyi idő alatt hoztok össze egy darabot, és próbáltok másik hármat egyszerre, így úgy gondolom, mindennel meg fogunk birkózni” – szögezte le.

A jól ismert kedves történet a szélsőségekre épül. Az igazi nemesi származású gróf Illésházy elszegényedik, vagyonára a rangját pénzért vásárló Malomszegi báró ácsingózik. A szerelem mindent legyőz, és a már biztosnak látszó jövőt az ellenkezőjére fordítja. Végül – ahogy az lenni szokott – a párok egymásra találnak, és szerelmük beteljesül.