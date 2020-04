Élményfestő helyszínekkel várja Almádi a vállalkozó kedvű helyieket és turistákat

Ötszázezer forintot nyert Almádi jól fest című programjával a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület a Mol helyi érték pályázatán. A pénzből festőpontot hozhatnak létre, ahol élményfestés várja majd a vállalkozó kedvű helyieket és turistákat.

– Almádiban pezsgő a művészeti élet, rengeteg alkotó, művész él városunkban. Erre szeretnénk építeni és erre irányítani a figyelmet azzal is, hogy a város turisztikailag frekventált pontjain egy-egy kis pavilont vagy pergolát állítunk fel, ahol a vendégek vagy a helyi lakosok megfesthetik az eléjük táruló látványt. Ezt úgy képzeltük el, hogy minden pergolánknak keresünk egy örökbefogadót, aki gondozza, a festeni vágyó pedig megkapja az állványt, az ecseteket, a festéket – mindent, ami szükséges ahhoz, hogy el tudja készíteni a képet – mondta el lapunknak Kepliné Blázsi Ágnes, a Balaton­almádi Turisztikai Egyesület munkatársa.

Az egyesület négy-öt festőhelyszínben gondolkodik, a pályázatból az első készülhet el. Ennek helyszíne a móló környékén, a Szent Erzsébet ligetben lenne, később a kilátó mellé, a strandra és más olyan pontokra kerülne egy-egy ilyen építmény, ahonnan festményre kívánkozik a látkép.

– Szeretnénk az alkotni vágyók kezét vezetni, élményfestésszerűen képzeljük ezt el. A képek elkészítéséhez leírást adnánk, vagy az is lehet, hogy a festésben egy instruktor segít majd. Úgy tervezzük, hogy a pergolában egy asztal lesz székekkel, az asztalon rögzített festőállvánnyal. A festőprogramra be kell majd jelentkezni, akár a Tourinform-irodában, akár a pergola örökbefogadójánál, és az egyeztetett időpontban a szükséges eszközöket a helyszínre visszük – tette hozzá.

Bár a pályázat megvalósításának határidejét a járvány miatt kitolták, de a tervek szerint a kis pavilon a lehető leg­gyorsabban elkészül. A programot a járvány lecsengése után indítják majd. Almádiban a nagy rendezvények biztosan elmaradnak a nyáron: nem tartják meg sem a borhetet, sem a nagy koncerteket.

– Nem nagy tömegeket vonzó rendezvényekben kell gondolkodni azután sem, ha már vége a járványügyi helyzetnek és ismét lehet a tóhoz jönni. Próbálunk olyan programokat találni, melyek jó elfoglaltságot kínálnak, mégsem tömegesek. Ez az élményfestő program is része lehet majd ennek – fejezte be Kepliné Blázsi Ágnes.

Az egyesület tavaly az Almádi ízei programmal indult a Mol helyi érték pályázatán, akkor nem nyert. Támogatás nélkül lassabban megy, de végül elkészítik a helyi termékcsaládot is. A termelőkkel kapcsolatban vannak, készülnek a portékák. Van már méz, bor, keksz, készül tea, lekvár, szörp, és másokkal is bővül a kör. Ha újra kinyithat az iroda, a tervek szerint már a helyi ízekből álló termékcsalád is kapható lesz.