Előadás az Agórában: Kalandozás a népi kultúrában

Négy részes új , néprajzi témájú előadássorozatot indított útjára az AGÓRA Veszprém Kulturális Központ.

A győri dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens által bemutató sorozat nyitó előadásában szerda este a közönség a magyar népi kultúra jelképeinek rejtelmeiben kalandozhatott.

A saját gyűjtésben készített, fotókon bemutatott jelképek, amelyek itt vannak ma is körülöttünk, a közvetlen népi művészetben, népdalainkban, kézimunkáinkban, de a szakrális emlékeinkben, a mindennapi tárgyainkon, szinte üzenetként szolgálnak a mai kor embereinek is; egy misztikus tükre, korrajza az elfeledett korok társadalmainak.

Mai, modernebb életmódunkkal már nehezebben is hisszük, hogy a színeknek, a természeti jelenségeknek, az állatoknak, a növényeknek fontos szimbolikus értelmezése volt, amely nemcsak díszítésül, hanem üzenetértékű mondanivalóként is szolgált a hitvilágban való eligazodásban is. A trikolor, az égitestek (nap, hold, csillagok) a növény (virágok, tulipán, rózsa, búza, alma, fa stb.) és állatmotívumok (madarak,galamb, gólya, kakas, fecske, páva, béka, hal, bárány, nyúl, szürke marha, szarvas) ma is itt élnek legendaként hagyományainkban, nyelvezetünkben, szólásainkban, közmondásainkban ,bár értelmezésük mára megkopott, eredeti jelentésüket, a mondanivalójuk gyökerét a népi világban kell keresni.

A jeles néprajzkutató interaktív, saját előadásában bemutatott népdalokkal illusztrálva bíztatta a közönséget a közös énekre, az együttgondolkodásra jelképeink, népi, szakrális üzeneteink átmentése céljaként is az utókor számára. A legközelebbi, februári előadásában az elfeledett farsangi népszokásokkal ismerkedhet a közönség.