Előfordulhat, hogy jövőre is elmaradnak fesztiválok

A Music Hungary Konferencia utolsó napjának kerekasztal-beszélgetésén a koronavírus-járvány miatt haldokló zeneipar került terítékre.

Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója és Csiszár Virág, a Sziget bookingmenedzsere Oszkó-Jakab Natália, a Music Hungary fesztiválszakosztálya vezetőjének moderálásával beszélgetett a jövő évi tervekről.

– Minden fesztivál esetében egy bő évvel korábban kezdődik a nemzetközi bookingfolyamat. November elején már javában elkezdődik a jövő nyári szezon tekintetében a fesztiválok fellépőinek a hivatalos bejelentése. Egyébként idén is ugyanakkor indultak el a szervezési folyamatok, mint más években, csak azzal a szomorú eseménnyel kezdtük, hogy le kellett mondanunk az összes idei rendezvényünket. Lehangoló a helyzet, amiben most vagyunk – mondta Csiszár Virág. Kiemelte, az adminisztráció is lelassult a fesztiválszervezés folyamatában, minden művész kivár, mielőtt leszerződik, és belefogalmazza a fellépő és a fesztivál is a szerződésbe a járványhelyzet aspektusait.

Kádár Tamás megjegyezte, november elején már a jegyértékesítés is el szokott indulni minden nagy fesztiválra. – Mi mindig egy nagy promócióval kezdjük a jegyértékesítést, hogy aki hamarabb veszi meg a jegyét, bérletét, az ajándékot kap vagy kedvezményt, ám idén ezt nem tudjuk megtenni. Sokan vannak, akik megtartották a jegyüket erről az évről, tehát már „adtunk el” jegyeket, de azért ez közel sem olyan örömteli helyzet, mint amikor kampányokat szervezünk. A látogatóink nagy száma külföldi, ezért most azon is gondolkodunk, hogy pár hónap múlva lehet-e már utazni, lesz-e még karanténkötelezettség – mondta Kádár Tamás.

A Sziget vezérigazgatója szerint egyáltalán nem biztos, hogy a jövő évi fesztiválokat meg fogják szervezni. – Egyáltalán nem biztos, hogy például az általunk szervezett fesztiválokat 2021-ben mi meg fogjuk rendezni. Erre semmi garancia nincs. Ennek megfelelően minden szervezési kérdést megelőz a döntés, hogy megtartjuk-e egyáltalán a rendezvényeket. Nincsen még olyan egészségügyi protokollja a tömegrendezvényeknek, amik mentén ezt a döntést stabilan meg lehetne hozni. Nem tudjuk, milyen élethelyzet lesz az, ahol a szabályozó hatóságok újra engedélyezik majd a tömegrendezvényeket – tette hozzá a vezérigazgató.