Előszilveszteri koncert a countryzene jegyében Veszprémben

Megismerhették a cowboy életérzést azok az érdeklődők, akik ellátogattak a Jamboree Country Band élő koncertjére a Klub Kávézóba múlt szombaton.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

A két éve alakult zenekar – amelyben a zömében veszprémi tagok mellett ajkai kötődésű és pápai zenész és játszik – előszilveszteri country jamboreet tartott. Az összejövetelre meghívták a környék country-linedance csoportjait is. Az itthon is egyre népszerűbb vonaltánc képviselői Felsőörsről, Herendről, Füredről, Veszprémből érkeztek a buliba, de vártak táncosokat Győrből és Úrhidáról is. Ahogy felcsendültek az első dallamok, a táncosok rögtön el is kezdték ropni a közös táncot.

– Azt akarjuk, hogy a country egy kicsit elterjedjen itt, Veszprémben, ezért egy-két havonta tartunk country- estet, és ez már a második rendezvényünk. Mivel még kevés helyre hívnak minket, ezért megszervezzük magunknak a bulikat – meséli Gfellner Attila, a zenekar megálmodója, aki szerint a country mostohagyereknek számít Magyarországon. Míg rockzenekarból több ezer van az országban, addig countryt alig néhányan játszanak, ezért szeretnék jobban megismertetni ezt a műfajt.

A Gfellner Attila, Bakonyvári Mihály, Ládi Zsuzsanna, Takács Bódis Attila, Üveges Csaba és Tóth István összetételű zenekar az előszilveszteri bulin főleg linedance alapú számokat játszott, amelyekre jól lehetett táncolni. A texasi hangulatú buli kiváló alkalom volt a találkozásra, beszélgetésre, közös táncra, vagyis a szórakozásra.