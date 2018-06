Első alkalommal Veszprémben a Magyar kórusok találkozója

Első alkalommal rendezik meg a Magyar kórusok találkozóját a jövő hétvégén, június 9-10-én.

A Magyar kórusok találkozója egy új kezdeményezés, amely során a házigazda Veszprém Város Vegyeskara (VVV) vendégeként olyan magyar énekkarokat ismerhetünk meg, akik magas színvonalon, példaértékűen művelik a klasszikus és magyar kóruskultúrát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Erdélyi Ágnes, a találkozó szakmai vezetője, a VVV karnagya elmondta: 1968-ban Zámbó István karnagy nevéhez fűződik az első Europa Cantat Nemzetközi éneklő hét megrendezése, később több alkalommal is tartottak hasonló programot Veszprémben. A Vivace kórusfesztiváloknak is nagy sikere volt a városban. Megváltoztak a körülmények, a lehetőségek; most a magyar kórusok támogatására, összefogására van szükség. Az első találkozóra két vendégegyüttes érkezik Felvidékről, akik tavaly a Galántai Kodály napokon elnyerték a „Hangvilla-különdíjat”.

A szombat esti ünnepi koncerten fellép a Peredi Nőikar és a Szent Korona Kórus Ipolybalogról, Veszprém Város Vegyeskara és Vokálja, valamint a Dúdoló Népzenei Műhely. Vasárnap két templomban adnak koncertet.

Bélafi László, a Swing-Swing Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: az amatőr művészeti csoportoknak célokat kell kitűzni, méltó körülményeket biztosítani a fellépéshez, a Hangvilla ezt adja. Porga Gyula polgármester bízik benne, hogy a találkozó ugyanolyan népszerű lesz, mint a Vivace fesztivál.