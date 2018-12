Első lett Ákody Zsuzsa Lélekrablók című regénye

Keszthely Az Atlantic Press Kiadó országos női regénypályázatán első díjat nyert Ákody Zsuzsa Lélekrablók című regénye. Az írónő művét csaknem háromszáz pályázat közül emelte ki egyhangúan a zsűri.

Ákody Zsuzsa 1999-ben megjelent, Földanyácska gyermekei című kötete ugyancsak pályázatot nyert. Most újra megméretett az írónő, mert úgy vélte, hogy ennél a pályázatnál a minőség volt a legfontosabb, amely számára is elsődleges. A díjátadón Hernádi Judit olvasott fel az első három helyezett kötetből, a díjat Fábián Janka írónő, a zsűri elnöke adta át. A zsűri úgy indokolta döntését, hogy egy tehetséges, de sokszor nem eléggé képzett amatőröket is befogadó pályázat esetében az sem jelentéktelen körülmény, ha a szerző birtokában van az eredetiséghez szükséges szókincsnek és stílusérzéknek. Nem kerülte el a zsűri figyelmét az sem, hogy a szerző által feldolgozott téma, a gyermekkori elszenvedett traumák lélektani következményeinek témája talán soha nem volt olyan aktuális, mint napjainkban.

A pályázat elbírálásakor sokat nyomott a latba Ákody Zsuzsa markáns jellemalkotó készsége, a főszereplő, Kunigunda figurája. A zsűritagok szerint a Lélekrablók hol vonzóan, hol ijesztően karakteres hősnőjének van esélye a feledhetetlenségre. Az Annák, Édes Annák esetéből is tudjuk, hogy ez milyen sokat jelenthet egy irodalmi mű fennmaradása szempontjából. Dézsi Ibolya, a zsűri tagja, a kiadó marketingmenedzsere úgy fogalmazott, hogy a női regénypályázatra beküldött 286 pályamű a szerzők életük legszebb, legintimebb, illetve legfájdalmasabb szakaszait, komoly, vagy játékos énüket, fantáziadús gondolataikat tárták a bírák elé. Azonban az írónő új kötetének sem saját élete a modellje, csupán egy-egy pillanatot, benyomást írt ki magából.

Vallja, hogy a történetek bennünk vannak, csak alkalmas pillanatra várnak, hogy felszínre kerüljenek. A három éve Keszthelyen élő, Sümegen és Csabrendeken dolgozó szerző az utóbbi település díszpolgára is. Immár ötödik regénye a Lélekrablók, amely két gyermekkori traumával küzdő ember megrázó története. A kötet mondanivalója, hogy a gyermekkori trauma miként erősíti meg az egyik embert, és hogyan teszi tönkre a másik életét. Egy fiú és egy lány. Vajon a sorsuk és a döntéseik megengedik-e, hogy rátaláljanak a boldogságra?

Zsuzsa vallja: mindig arról ír, ami foglalkoztatja. Most éppen az emberiség fennmaradásának mikéntje. Egy fantasyt ír, amely a jövőben játszódik, és az akkor élő emberek mindennapjaiba nyújt bepillantást. A kötet a tervek szerint a jövő évben jelenik meg. Szakács Imréné, írói álnevén Ákody Zsuzsa nyertes pályaművét, a Lélekrablókat december nyolcadikán dedikálja a keszthelyi Alfa parkban, a Líra könyvesboltban 14 órától.

