Első világháborús kiállítás nyílt a Hangvillában

Isten adja, hogy soha ne feledjük a katonákat, hősöket, áldozatokat – hangsúlyozta Némedi Lajos alpolgármester a Laczkó Dezső Múzeumnak a Hangvillában nyílt első világháborús kiállításán pénteken.

Rainer Pál történész és Pálffy Sándor restaurátor rendezésében, a Hangvilla harmadik emeleti folyosógalériáján nyílt meg pénteken a Veszprém és az I. világháború címet viselő kiállítás a Magyar Honvédség Légierő Zenekara zenei kíséretében.

Némedi Lajos alpolgármester köszöntőjében kifejtette, az I. világháború centenáriumi eseménysorozata révén számos programmal tisztelgett a város a nagy háború hőseinek és áldozatainak emléke előtt. – Tisztelgés volt ez a szó valódi értelmében. Honfitársainkért, a katonákért, akik hazaszeretetből és kötelességtudatból becsületesen helyt álltak, s ha a sors úgy kívánta, életüket áldozták az otthonmaradottakért. Utolsó gondolatuk bizonyára hazaszállt, fohászuk szeretteikért, értünk is szólt. Száz év eltelt, elszállt. Ezalatt hol többet, hol kevesebbet emlegettük az első világháborút, a fronton odaveszett honfitársainkat. A centenárium újra a fénybe állította a történelemmé vált eseményeket, jó alkalom volt arra, hogy tudásunk bővüljön, az emlékezet nemesedjen. A Laczkó Dezső Múzeum, leginkább érintett szakmai intézményünk a városban az első volt a kiállítók között. De nemcsak a múzeum, hanem a város lakossága is kitett magáért, hiszen már az első, 2014-es múzeumi kiállításba is bekerülhettek az intézmény gyűjteményében található anyagok mellett az emlékbizottság felhívására felajánlott, begyűjtött, dokumentált lakossági relikviák. Most, 2018-ban ismét egy múzeumi kiállítás megnyitójára gyűlünk össze, mintegy a háborús évek emlékezetének méltó lezárására.

A nagy háború tárgyakban, dokumentumokban őrzött veszprémi emlékezetéből összeállított tárlat anyagáról Pintér Tamás, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány elnöke elmondta, a Veszprém és az I. világháború cím kissé megtévesztő, hiszen kiállítási tárgyakat, hirdetményeket végignézve elmondhatjuk, ez sokkal többről szól, mint csupán a helyi emlékek felsorakoztatása, sokkal inkább az első világháború történetén haladhatnak végig a látogatók a szakmailag is megalapozott, mindenki számára közérthető munka révén. – A kiállítás bemutatja azt, amiről az első világháború itt, Veszprémben, a hátországban és ott, a frontokon szólt.

Pintér Tamás kiemelte, az első világháborúba az akkori Magyarország területéről hárommillió hatszázezer katona vonult be, és ez természetesen az akkor megközelítőleg tizenötezres Veszprém életére, mindennapjaira nézve is visszafordíthatatlan következményekkel járt.

A kiállítás a Hangvilla harmadik emeleti folyosóján 2018. december 14-ig tekinthető meg.

