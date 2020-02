Eseményekben gazdag év vár a pápaiakra

A tavalyi évet január elsején a 100 Tagú Cigányzenekar fellépésével indítottuk, december 31-én pedig a Fő téri szilveszterrel zártuk.

A két rendezvény között mintegy 900 saját és terembéres programot bonyolítottunk le a hét intézményegységünkben – emelte ki a Naplónak nyilatkozva Szabadkai Verita, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) intézményvezetője.

Kifejtette, a rengeteg program mellett tavaly 1800 közösségi foglalkozást tartottak a JMSZK hét intézményegységében, illetve 30 szabadtéri rendezvényt szerveztek, köztük olyanokat, mint a többnapos Pápai Játékfesztivál, amely több helyszínen zajlott.

Mint mondta, állandó lehetőséget biztosítottak a Városi Sportcsarnokban két oktatási intézmény testnevelésóráinak, sportegyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek, illetve közösségi foglalkozásoknak.

– Büszke vagyok rá, hogy a közösségfejlesztés terén előreléptünk. Ezt egy országos projekt keretében pályáztuk meg: a helyi identitás és kohézió erősítésére …mint vízbe dobott kavics… címmel adtunk be pályázatot 2017-ben, s pozitív elbírálás után 2018 második felében tehettük meg az első lépéseket a két célterületen, a volt Kilián-, illetve a Vajda Péter-lakótelepen, a helyzetfeltárással. Ez több mint kétezer embert érintett – jegyezte meg Szabadkai Verita.

Hozzátette, közösségeik száma kis mértékben, de csökkent a tavalyi év végére. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete, illetve a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület saját közösségi teret kapott, a jó kapcsolat azonban megmaradt a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központtal.

– Jubileumot is ünnepeltünk: harmincéves lett a Bakancsos Természetjárók Köre, a JMSZK Képzőművész Köre fennállásának hetvenedik évfordulójához érkezett – tette hozzá az intézményvezető. Mint mondta, tavaly első alkalommal közösségi majálist szerveztek, amelyre a városban működő valamennyi közösséget meghívták. – Nagyon sokan részt vettek ezen a jó hangulatú eseményen, ahol a közösségek nemcsak egymásnak, hanem a szépszámú érdeklődőnek is megmutathatták az értékeiket – hangsúlyozta Szabadkai Verita.

– A Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázatunk révén kézművesműhelyt alakítottunk ki a Huszár Közösségi Házban. Itt kétszáz órában főleg diákoknak, gyerekeknek ingyenes kézműves-foglalkozásokat tartottunk. Ebben együttműködő partnerünk volt a Bakonyalja Népművészeti Egyesület – közölte a JMSZK intézményvezetője.

Hozzátette, tavaly a fesztiváljaikon is új fellépőket köszöntöttek: Boban Marković és zenekara a Pápai csülök-, cicege- és borfesztiválon, Kowalsky meg a Vega pedig a Játékfesztiválon lépett fel. Megtudtuk, a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösséghez 2018-ban adtak be pályázatot; a Játékfesztivált és a Pápai csülök-, cicege- és borfesztivált 2019-ben és 2020-ban is ezen projekt révén valósítják meg.

– Intézményünk a ’90-es években már szervezett barokk napokat. A város barokk kori szellemi és épített örökségére alapozva, a Pápai Hagyományőrző Barokk Egyesülettel karöltve Pápai Barokk Vigasságok néven tavaly újra megszerveztük ezt a rendezvényt, amelyen a népi barokk elemeket helyeztük előtérbe. Mesterségbemutató, történelmi játéktér, vásári komédiák, mutatványosok, barokk kincsvadászat, báb- és tűzszínház is színesítette a kínálatot, az Esterházy család tagjait korhű viseletben jelenítették meg a pápai hagyományőrzők – ismertette Szabadkai Verita.

Rámutatott, tavaly év végén Házhoz megy a Zenede címmel rendhagyó énekórát szerveztek: a mai könnyűzene kialakulásáról, a nemzetközi rockzene fejlődéséről hallhatott a diákság két telt házas előadást.

– Bérletes színházi előadásaink sorában új társulatként megjelent a Madách Színház a 2019–2020-as évadban, amelyben összesen 3356 bérlettulajdonosunk van. 2015-ben, amikor intézményvezető lettem, a felnőtt bérlettulajdonosok száma nem érte el a 350-et. Azóta igyekeztünk minél több felnőttet behozni a színházba. A visszajelzések és az elégedettségmérő kérdőívek eredményeinek hatására megszületett Komédiás bérletünk, és ma már a két felnőttbérletben 848 bérlettulajdonosunk van. Emellett számos alkalommal egyedi előadásokat is hozunk a színházba – magyarázta Szabadkai Verita.

Elmondta, 2019-től látogatóikat komfortosabb, elegánsabb körülmények között fogadják. Önkormányzati támogatással új szőnyeget vettek a színházépület emeleti előterébe és a folyosóra, illetve a várakozó vendégeknek ülőalkalmatosságokat is vásároltak.

– Tavaly a város önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jókai Mór Művelődési és Szabad­idő Központ megújítására. Ezt a pályázatot a bírálóbizottság támogatásra javasolta, a közeljövőben elindulhat a közbeszerzés. Bízom benne, ha nem is a teljes felújításra, de a nyílászárók cseréjére, a bejárat megújítására lehetőség nyílik 2020-ban. Szeretnénk a bejáratnál egy nyitott információs pultot kialakítani, emellett reméljük, hogy önkormányzati támogatással a következő években a színháztermet és a színészöltözőket is meg tudjuk újítani – fejtette ki Szabadkai Verita.

Közelgő programjaik kapcsán az intézményvezető kiemelte, március 6-án nőnapi előadással várják az érdeklődőket: Anyád kínja címmel az Orfeum társulata mutatja be a csodálatos anyaság nehezebb időszakait humorosan, sok zenével és tánccal. A városi ballagást idén május elsején tartják, a júniusban 30. születésnapját ünneplő Játékfesztiválon pedig a fellépők soraiban köszönthetik majd a Follow the Flow zenekart és a KFT együttest.