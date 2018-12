Évfordulókra készülnek a civilek

A Bajcsy-Zsilinszky Endre Szellemi Öröksége Műhely civil társaság 2019-ben a hagyományos júniusi bajcsy-zsilinszkys emlékszületésnapos programon túl nem egy aktuális évfordulóra is felhívja majd a figyelmet.

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincs szilveszter! A legfinomabb receptek az év utolsó napjára

Bajcsy-Zsilinszky Endre halálának évfordulójára, a 80 esztendeje napvilágot látott Mátyás király, valamint 75 esztendeje megjelent Erdély múltja és jövője című fontos köteteire szintén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mit jelent számomra ma a szabadság? címmel rajzpályázatot hirdetnek a Kővágóörsi Művelődési Házzal és Könyvtárral, a Kővágóörsi Körkép szerkesztőségével, valamint a Kossuth Szövetség Veszprém megyei csoportjával óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos iskolás kategóriában a környék gyermekeinek. Nem Bajcsy-Zsilinszky Endrét megjelenítő, ábrázoló alkotásokat várnak elsősorban, de természetesen ezt sem zárják ki. Bajcsy-Zsilinszky Endre számára a szabadság az egyik legfontosabb dolog volt egész életén át; nem véletlenül indított e címen, Szabadság címmel anno hetilapot is.

A zsűri értékelése alapján majd minden kategóriában a három legjobb pályázatot szeretnék díjazni a 2019. júniusi, hagyományos Bajcsy-Zsilinszky-megemlékezésen, a pálkövei Bajcsy-Zsilinszky Emlékházban, a beérkező alkotásokból pedig egy kis kiadványt is terveznek kiadni. A társaság ugyanis kiemelt feladatának tekinti a megyénkbeli, pálkövei Bajcsy-Zsilinszky-emlékezet ápolását és fenntartását.

Immár majdnem egy évtizedes a júniusi, pálkövei bajcsy-zsilinszkys emlék születésnapi programjuk. A magyar nemzeti ellenállás emblematikus alakjára, vezetőjére emlékeznek ilyenkor. A holokauszt 75. évfordulója is közelít, továbbá Radnóti Miklós költőt is 75 éve ölték meg, akárcsak Bajcsy-Zsilinszkyt. Kevesen tudják, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre közbenjárására Radnóti Miklós költő 1943 tavaszán átmenetileg felmentést kapott a munkaszolgálat alól. Azt is kevesen ismerik, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre lehetőségeihez, erejéhez mérten mindent elkövetett Radnóti mellett a származásuk miatt üldözöttek védelmében, valamint a politikai foglyok életkörülményeinek javításáért. Sokan fordultak hozzá segítségért, zsidóügyekben együtt dolgozott a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodájával is – tudtuk meg a civil társaság ügyvivőjétől, Kerecsényi Zoltán lokálpatriótától.

Az egykoron Kővágóörsön is járt Radnótira és Bajcsy-Zsilinszky mentő cselekedeteire is szeretnének majd egy főhajtással emlékeztetni. 2019 nyarán lesz a Világ Igaza, idősebb Antall József 45 éves elhunytának évfordulója is, az ő emlékére szintén emlékkövet helyeznek el az emlékháznál – vázolta a terveket a civil társaság vezetője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS