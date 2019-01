Évről évre változatos programkínálattal várják a művészetkedvelőket Ajkán

A városban pezsgő a kulturális élet, köszönhetően a minden művészeti igényt kielégítő programkínálatnak. A megtartott rendezvényekről, a jövőről a művelődési központ vezetőjét, Bábics Valériát kérdeztük.

Az önkormányzat fenntartása alatt álló Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ a közösségi életnek kiemelt színtere, kulturális oázis a belvárosban. A tavalyi meghatározó momentumokat felidézni nem is olyan egyszerű. A látogatottságot alapul véve, szép számú kiemelt kulturális esemény volt 2018-ban.

– Szeretünk a helyi közönségnek olyan művészembereket bemutatni, akik kötődnek a városunkhoz. Erre több illusztris példa is adódott. Fellépett nálunk Farkas András, az ajkai születésű roma származású klasszikus énekművész, akit az idén önálló estre invitálunk. Feledhetetlen pillanatokat okozott színészi alakításával Szabó Zoltán egykori ajkai diák is, aki már a fővárosban mutatja meg kimagasló színészi tehetségét. Az ő ötletére készült Királyhegyi Pálnak, Az első kétszáz évem című könyvéből egy színpadi adaptáció. A monodráma előadásával katartikus pillanatokat okozott a művész a közönségének.

Képzőművészeti vonalon is erős évet hagytunk magunk után, mely intenzitást és magas minőséget a jövőben is folytatni szeretnénk. Erős az Ajkán és vonzáskörzetében élő képzőművészek alkotói jelenléte. Akikre építettünk az évben a meghívott képző- és iparművészeken kívül, az az Ajkai Grafikai Műhely, az Ajkai Kisgrafikai Baráti Kör, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület és az Ajkai Fotóklub. Számos kiállítás alkalmával csodálhatták meg a látogatók, a művészek munkáit. Kiemelt nagyszabású kiállításaink közül a kétévente megtartott Ajka Tárlatot és a Magyar Kultúra napján rendezett kiállítást említeném.

A tavalyi évben 170 alkotó két pályamunkával nevezett az Ajka Tárlatra, amely adat az esemény népszerűségét mutatta. Az ajkaiak városi lexikonnal is gazdagodtak tavaly Tilhof Endre helytörténész, nyugalmazott könyvtárigazgatónak köszönhetően, hatszáz oldalon jelent meg a várost és volt községeit precízen bemutató ismertető kötet – jegyezte meg az igazgató.

Megtudtuk, a zenében és a táncban is kimagasló események kísérték az évet, több jubileumot ünnepeltek a művészeti szerveződések. A zeneiskola fennállásának 55. esztendejét gálaműsorral, míg a Padragi Bányász Férfikórus 45. születésnapját fergeteges hangversennyel ünnepelték. Idén, a nemzeti értékké nyilvánított Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 95. születésnapját ünnepli, számos meglepetést tartogatva a zenekar kedvelői számára. A fúvósok Szücs Krisztián karnagy vezetésével, művészeti csoportokkal kiegészülve augusztus 20-án egy különleges összművészeti produkció keretében az István, a király című rockoperát adják elő.

A táncban az Ajka Padragkút Táncegyüttes produkciója fémjelezte a 23. Bakony Néptáncfesztivált, mely a hagyományőrzés és az autentikus folklór fontos szerepét hirdette. A színházi kínálatban zenés darabok, drámák és vígjátékok közül választhattak a látogatók. Kimagasló volt a nézettségük, és a visszajelzések szerint mély nyomot hagytak a nézőkben a Pannon Várszínház előadásai, A Bunkerrajzoló, valamint a Bűn és bűnhődés.

A Veszprémi Petőfi Színház sikerrel mutatta be a Holt költők társasága című darabot. Rendkívül magas színvonalú előadással a világhírű orosz Beriozka táncegyüttes is fellépett a telt házas ajkai színpadon. Lenyűgöző ruhakölteményekben különleges koreográfiákkal, akrobatikus elemekkel színesítve ámulatba ejtették a nézőket, mondta Bábics Valéria. Hozzátette, a színházi darabok tekintetében idén is magas színvonalú előadásokkal örvendeztetik meg a nézőközönséget.

A kulturális feltöltődésre, a könnyed szórakozásra, az ismeretterjesztésre ezúttal is komoly hangsúlyt fektetnek, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő programot a városban.