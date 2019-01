Fábián László grafikus alkotásai és LGT-dalok az Agórában

Macskamesék és más rajzok címmel nyílt meg a magyar kultúra napja alkalmából Fábián László kiállítása hétfőn az Agóra Veszprém VMK-ban, ahol később Für Anikó és Karácsony János James gondoskodott a magával ragadó hangulatról.

– Fábián László erre a kiállításra a nyolc–tíz évvel ezelőtt elkezdett és folyamatosan bővülő-változó Macskamesék elnevezésű sorozatát, valamint más jellegű rajzait, grafikáit hozta el – nyitotta meg a Macskamesék és más rajzok című kiállítást Jáger István grafikusművész, aki arról is beszélt, hogy a sorozat első tizenkét darabja annak idején a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárba, dekorációs jelleggel készült, ám a mai napig készülnek a szériába illeszkedő alkotások, jelenleg több mint száz egyedi mű alkotja a Macskameséket.

A sorozat rendkívüli népszerűségnek örvend, az elmúlt években több intézményben kérték fel a művészt kiállításra, így például Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn, Veszprémben, Budapesten, Ajkán, Balatonbogláron. Nemcsak a kiállításra járó emberek, hanem a szakma is elismerte, méltányolta a Macskameséket, Fábián László 2013-ban az Ajka Tárlat Alkotói díját vehette át.

– A jól megválasztott horizont, a fő irányvonalak meghatározása, az egyensúly megteremtése bravúros megoldásokat szült. A másik fontos tényező a téma. Művészünk kedveli, ismeri, szereti a macskákat, kertje macskacentrummá vált, jelentős mennyiségű macskát be is fogad kertjébe, házába. Képei mégsem a macska ábrázolásáról szólnak, mondandójának eszközeként használja fel a macskát. Fábián nagyon rafináltan gondolkodik, macskája mindig befelé, a kép belső terébe néz, háttal ül, ezáltal minket is behív, bevon a képi élménybe. Mesterünk alkotásai emberi kapcsolatokról, az emberbe vetett hitről, a természet szeretetéről, értékeinkről, az élet igenlésérő szólnak. Képei soha nem direkt módon fejezik ki a valóságot, hanem szimbolikus értelmet kapnak – jellemezte a Macskamesék sorozat darabjait Jáger István. A megnyitón a Time Out Duo működött közre. A tárlat február 8-áig tekinthető meg.

Az Agóra magyar kultúra napi programja második felében Für Anikó Jászai Mari-díjas érdemes művész és Karácsony János James, az LGT gitárosa adott akusztikus koncertet a színházteremben. Az Ábrándon túl… címet viselő közös produkció során elsősorban az LGT emblematikus dalai csendültek fel, a sodró erejű dallamok helyét pedig olykor a magyar kultúra kincseiként számon tartott költemények vették át.