Farsangi mulatságra invitálta a családokat a pápai Pegazus Színház

Már régóta hagyomány, hogy a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan családi napot szerveznek a Pegazus Színházban. Legutóbb a farsang apropóján invitálták közös kikapcsolódásra a családok apraját-nagyját.

Sarkadi Nagy László, a pápai Pegazus Színház társigazgatója elmondta, ezek az alkalmak mindig lehetőséget nyújtanak arra, hogy a felnőttek és a gyerekek együtt töltsék el az időt. A farsangi programokat éppen ezért úgy állították össze, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot a legkisebbektől kezdve az óvodásokon át az iskolásokig.

A résztvevőkre egyebek mellett kézműves játszóház, maskarás felvonulás, farsangi négypróba és tombolasorsolás is várt, illetve a Pegazus Farsangra ellátogatók megtekinthették a pápai teátrum legújabb előadását, az Almárium Mesék című zenés bábjátékot. Sarkadi Nagy László kiemelte, örömükre szolgál, hogy vannak olyan családok, amelyek évek óta állandó résztvevői ezeknek a programoknak.

Megjegyezte, már készülnek a hagyományos mackókiállításra is, amely immár a tizedik lesz a sorban. Az elmúlt egy évben szépen gyarapodott a mackók létszáma, így idén 3800 medvét láthatnak kiállítva az érdeklődők. Sarkadi Nagy László elárulta, a jubileumi mackókiállításon lesznek különlegességek is, hiszen a tavaly bemutatott enteriőrök tovább bővültek, így aki többször járt már a mackókiállításon, az is talál majd újdonságokat.

Mint mondta, a legtöbb mackót úgy vásárolták, azonban előfordult, hogy ajándékba kaptak. – Van egy-két különlegesebb mackónk, amelyet idősebb emberek hoztak be, mert látják, hogy itt jó helyen vannak, megbecsülik őket. Ezek az öreg macik hetven-, nyolcvan- vagy akár százévesek – emelte ki Sarkadi-Nagy László.

A mackókiállítás február 18–22-ig, délelőttönként 9.30–12 óráig, délutánonként pedig 14 és 17 óra között várja majd a látogatókat a Pegazus Színház Szent István úti épületében. A tíz főnél nagyobb csoportok esetén előzetes jelentkezésre lesz szükség, viszont a mackókiállítás megtekintése díjtalan.