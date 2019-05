Felcseperedett az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál

A drámafesztivál fő célja az, hogy támogassa az angol nyelvtanulást.

Emellett a fiatalok megmutathatják magukat és fejleszthetik képességeiket nyelvi-és színpadi készségfejlesztő workshopok segítségével.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban működő American Corner idén is megrendezte az Országos Angol Nyelvű Drámafesztivált az Agórában. A három napos rendezvényen, a nyelvtanulás mellett, fontos szerepet kap a közösségépítés is, hiszen az országban ez az egyetlen olyan fesztivál, ahol különböző korosztályú gyerekek szerepelhetnek angol nyelvű darabokkal – mondta el Falussy Boglárka a veszprémi Amerikai Kuckó igazgatója.

A rendezvény főszervezője beszélt arról is, hogy évről-évre egyre több csoport látogat el a megyeszékhelyre. A 2019-es Drámafesztiválon az ország kilenc városából érkezett 15 csoport mintegy 220 résztvevője mutatja be angol nyelvű darabjait, változatos műfajokban és témákban: vannak antik eredetű és kortárs darabok, saját szerzemények és izgalmas feldolgozások, kacagtató abszurd jelenetek és a kamaszkor kihívásait bemutató előadások is. A Katona László által megálmodott fesztiválra az első évben még csak néhány egyetemista csoport jelentkezett.

A hétvégén már általános iskolás, középiskolás és egyetemista, felnőtt csoportok is fellépnek az Agórában.

– Soprontól Pécsen át Debrecenig az ország sok szegletéből érkeztek fellépők. A nézők száma is folyamatosan nő, mert szerencsére egyre több pedagógus felismeri azt, hogy ez egy elég egyedi lehetőség, amit az angolul tanuló gyerekeknek érdemes kihasználni, mert itt angol nyelvű színházi produkciókat láthatnak, amire máshol nemigazán van lehetőségük – tette még hozzá Falussy Boglárka. A társulatok megnézik egymás előadásait is, hogy tanuljanak belőlük, és fórum beszélgetéseket is tartanak a darabokról. Szombaton és vasárnap pedig a szakértői csoport tart workshopokat az átfogó színházi és tanulási élményt biztosító angol nyelvű drámafesztiválon.