Feljött a Hold – Ilyen volt a Luna A Tánc Fesztiválján

Az Imre Zoltán Program által támogatott produkciók közül egyedüliként előadói díjat kapott a Gangaray Dance Company Luna című darabja.

A fesztivál művészeti igazgatója, Krámer György konferálta fel a darabot, hogy aztán a pár másodpercnyi csendet követően elsötétüljön a nézőtér és az Agóra színpada is.

Sok meghatározó pillanata van egy előadásnak.

Vannak, akik úgy vélik, ha a végén megvan a katarzis, akkor az képes feledtetni egy darab esetlegesen kevésbé sikerült részeit is. Ebben biztosan van igazság, viszont a katarzisnak is megvan a dinamikája, fel kell épülnie, hogy a néző igazán azt érezze, amit a régi görögök számára jelentett a színház: eggyé válást az érzékelhetőn túlival, az istenek világával. Valamivel, amiről nem is igazán tudunk, mégis honvágyat érzünk iránta.

Beck Zoltán, a 30y zenekar frontembere nyilatkozta egyszer, hogy egy dalszövegben egyetlen nagyon jó sor elég ahhoz, hogy működjön a produktum, egy versben viszont minden sornak jónak kell lennie, mert egyetlen gyenge rész erőtlenné teheti az egész művet. Így lehet ez – gondoltam – egy színházi, táncszínházi előadásnál is.

A Luna esetében majdnem minden megdőlt abból, amit eddig leírtam.

Pontosabban nem megdőlt, inkább átrétegződött. Ennek az előadásnak voltak gyenge pontjai, mégis elementáris erejű volt. Ennek az előadásnak a dinamikája néha építette, néha pedig leépítette a katarzist, mégis teljes volt, mégis Egész, mégis eggyé válás.

A Luna úgy helyezte fókuszba a nőiséget, hogy közben az általános emberről beszélt. A cél alighanem ez is volt. A programfüzet ajánlószövegében sem esik szó arról, hogy ez egy kifejezetten nőközpontú darab lenne. Igaz, a cím egyértelművé teszi számunkra a helyzetet: Luna, a Hold, már az archaikus és antik mítoszokban is a nőiség szimbóluma volt. Azóta is az. És persze öt lány, helyesbítek, öt NŐ táncolta a darabot. A mozdulatok jelentős része is egyértelműen abba az interpretációs mezőbe kalauzolta a nézőt, ahol a női lét szépségeivel, nehézségeivel és fájdalmaival találkozhatunk. Persze ahány ember, annyiféle értelmezés. Ráadásul ez egy férfi nézőpontjából megírt szöveg, vagyis mindenféleképpen csak egyetlen szempont. Mindenesetre úgy hiszem, érvényes szempont. E helyütt hangsúlyoznám még egyszer, a darab egyik erőssége abban állt, hogy az általános emberről tudott beszélni. A nőiségen keresztül a férfiról is.

Maday Tímea Kinga koreográfiájának egyik építőkövét az ellentétek dinamikája adta, ami egyfajta mágnesként is működött. Hiszen az ellentétes pólusok vonzzák egymást. Itt is, az elválás, a szétesés és az elkülönülés egyfajta összetartóerőt is képezett. Ketten fent, hárman a padlón. Négyen táncolnak, egyvalaki a színpad sarkában áll. Légies mozdulatok után görcsös, groteszk vonaglások.

A konstrukció és dekonstrukció folyamatos váltogatása végig fenntartotta a figyelmet és a feszültséget is.

Az apróbb és kevésbé apró részletek tovább erősítették a darab atmoszféráját. Az üres, fekete színpad meghatározhatatlan teret hozott létre. Ez a tér lehet bárhol. Lehet a szobánk, a munkahelyünk, az országunk, lehet Európa, lehet a Föld és lehet az egész világmindenség. Lehet az életünk. Bármi is legyen a tér, az emberi kapcsolatok jellegzetességei azonosak. Játékszabályok, szerepek, játszmák sorolódnak itt egymásra. A táncosok szabadulnának is meg nem is.

„Az, ami belül (bennünk) történik, sosem tud maradéktalanul azonos lenni azzal, ami kívül, velünk történik aktivitásunk, cselekedeteink során. Bár a világban minden jelenlétünk szerepszerűként működik, elgondolkodtató jelentőséggel bír. Kik is vagyunk voltaképpen, ha szerepeinkkel nem vagyunk azonosak?” – teszik fel a kérdést a darabról írt ajánlóban. A Luna után úgy érezhetjük, ezek vagyunk: ez az öt lány. Ez az öt NŐ: Bali Boglárka, Baumgartner Krisztina, Kovács Enikő, Mangli Kornélia, Varsányi Szonja Zoé és mindaz, amit a színpadon megtestesítettek.

A Lunában nemcsak a mozdulatoknak, de a mozdulattalanságnak is súlya volt.

Gravitációja.

A mozdulatlanság ráadásul mindig kontrasztban, a lendület mellett jelent meg. Az egy helyben álló táncosok hol szögek, hol pedig gyertyák. Akár egy Pilinszky-költemény: kimeredtek a színpadból.

Az egész darabnak volt egyfajta rituálé-jellege. Ősi, ösztönös, tiszta és őszinte volt, amit láthattunk. Húsba vágóan őszinte. Törések mentén jött létre ez a koreográfia, rengetegszer használták a stop-effektust, a folyamatos mozgásba éles és határozott megállásokat építettek. Vágásokat, ha úgy tetszik. Szép volt ez így. Szép és nehéz.

Az Imre Zoltán Program keretein belül megvalósuló előadás magában hordozott mindent, ami miatt a program az egykori neves koreográfus nevét viseli. Imre Zoltán a társművészetekben is rendkívül jártas, és a különböző művészeti ágak jellegzetességeit használó alkotó volt. A Luna – tudatosan vagy tudat alatt – folyamatosan megidézett bizonyos képzőművészeket. Bosch, Schiele és Frida Kahlo világa lengte be a színpadot és a nézőteret. Beckett és Caspar David Friedrich is felderengett a Holdként világító reflektor fényében, csak itt két férfi helyett, öt nő nézte a Holdat. És akkor még nem is beszéltünk a zenéről! Zseniális tételek, amelyek tökéletes hangulati alátámasztást adtak a táncoknak.

Baumgartner Krisztina lenyűgözően táncolt, Kovács Enikő pedig elképesztő szuggesztivitásával okozott kellemes és fojtogató pillanatokat a nézőknek, mégis Bali Boglárka teljesítette ki a darab végén azt az érzést, amely a nyitóképtől kezdve ott motoszkálhatott a nézőkben: a megrendülést. Megrendülést önmagunkon. A kontroll hiányán, a szavaink ürességén, a szerepeink őszintétlenségén, az elfojtásainkon. És megrendülést az erőnkön, hogy kicsavarodhatunk és széttörhetünk, éveken át görgethetnek minket – vagy görgethetjük magunkat – a padlón, csattanhat rajtunk a saját tenyerünk és mások tenyere is, végül akkor is felállunk, többé-kevésbé egyenesen, ahogy ez az öt lány, ez az öt NŐ állt a darab végén a színpadon. Le se akarták engedni őket. Szólt a visszataps. Pontosan ötször.

Katarzis volt. Még könnyező szemeket is láttam.

Amikor kiléptünk az épületből, nem volt fenn a Hold az égen. Máshol volt. Belül. És erősebben világított, mint valaha.