Felnőttként talált rá az alkotás örömére a devecseri művész

Devecser Czuczainé Szücs Andrea mindennapjait egyre inkább az alkotás tölti ki. Számos képzőművészeti pályázaton elindult a közelmúltban, a jó eredmények megerősítették abban, hogy érdemes visszatérnie arra az útra, amin kamaszként elindult. Többgyermekes családanyaként újra ecsetet és vásznat ragadott hosszú évekig tartó kihagyás után.

Érdeklődése a képzőművészet iránt már gyermekkorában megmutatkozott. A helyi általános iskolában három évig járt művészeti szakkörbe, Trombitás Veronika tanárnőtől elsajátította az alapokat. A pályaválasztáskor azonban a kereskedelem mellett tette le a voksát.

A középiskolai évek alatt mégis élt a kínálkozó lehetőséggel és felvételizett a herendi porcelángyárba porcelánfestőnek. Két pont híján nem jutott be, amit akkor traumaként élt meg. Úgy döntött, mégsem a képzőművészet útja az, amin haladnia kell: letette az ecsetet. Mint tudjuk, a sors gyakran rácáfol korábbi elhatározásainkra.

Ez Andreánál sem történt másként. A falfestés, dekorálás volt – több év szünet után – a kezdő lépés, ami visszavezette ahhoz, amitől most már nem áll szándékában eltávolodni. A gyermeknevelés mellett újra rátalált önmagára és arra a meggyőződésre, hogy festenie kell. Egyelőre autodidakta módon képezi magát, könyvekből, szakirodalomból tájékozódik. Videók, tananyagok böngészésével fejleszti technikáját, de tervben van egy komolyabb tanfolyam elvégzése.

Nemrégiben sikeresen részt vett egy, a II. Rákóczi Ferenc-emlékév tiszteletére kiírt pályázaton Regéci vár című alkotásával. A gödöllői díjátadó gálán ezért Ver-Deco oklevéllel és Ver-Deco Képzőművész Művészeti Díjjal gazdagodott. Ezután lendületet kapott és elindult a The Heart of Art Contest világversenyen, ahol alkotásával a 25. helyen végzett. Jelenleg két pályaműve is elbírálás alatt áll. Az egyiket a Jancso Art Gallery által meghirdetett, rendszerváltással kapcsolatos pályázaton versenyezteti, a másikat pedig egy népszerű sörgyár által hirdetett plakátversenyben méretteti meg.

Elbírálás alatt van a Ver-Deco Művészeti Kör, Alkotó Egyesületnek a Forróság címmel meghirdetett pályázatára benyújtott alkotása is, melynek eredményét augusztus 20-án teszik közzé. Amit most szintén nagy izgalommal vár, az egy internetes oldal pályázata, ahol nő és férfi témakörben készített alkotásával indult el. Nemrégiben örömmel csatlakozott a Szikla Alap a Művészetért Egyesületnek a szegénység elleni kampányához: felajánlott egy Krisztus-portrét.

Alkotói vágya nem apad, a közeljövőben szülővárosában készül egy bemutatkozó kiállításra.