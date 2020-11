Felújították a herendi Zene-Bona Gyerekzenekar bázisát

Négy hónapnyi kemény munka után befejeződött a Zene-Bona Gyerekzenekar próbatermének felújítása. A 48 négyzetméteres helyiség teljesen megújult, a plafontól a padlóig. A zenekari tagok és segítőik villanyt szereltek, betonoztak, vakoltak, csiszoltak, festettek, kárpitoztak, így ma már egy megszépült próbateremben gyakorolhat a kéttagú zenekar a Közösségi és Tájházban.

Családias ünnepségen mutatta be a felújított próbatermét a Zene-Bona Gyerekzenekar. Hartmann-Tóth Judit és Matejovszky Péter egy fotó-összeállítást is készített a júliusban kezdődött munkálatokról, ezt levetítettek a jelenlévőknek. A négy hónapos felújítás során lebontották a lambériát, amely alatt leomlott a fal egy része, ezért azt újra kellett vakolni. Kicserélték a már veszélyessé vált villanyvezetékeket, kijavították a plafont és a padlót. Ha kellett, betonoztak vagy vakoltak.

Az ajándékba kapott, 35 éves székeket lecsiszolták, újrafestették és átkárpitozták. A helyiségbe retró szekrénysor, fotelek és asztal is került, valamint kapott egy hangszigetelt, tűzgátló ajtót is. Akusztikai paneleket raktak a falakra, a sarkokba és a plafonra, amelyek hatására nem kong a terem. A munkálatok idején szerencsére sok segítő akadt. A kiadásokat a zenekar fellépéseiből befolyt bevételekből finanszírozták, illetve Csatári László vállalkozó is támogatta a projektet.

A próbaterem a herendi önkormányzat tulajdonában van, és a zenekar a hatéves használat fejében vállalta, hogy felújítja azt. Jánszky László polgármester elmondta, örömmel támogatják a helyi, aktív kultúrcsoportokat. Hozzátette: nem kérnek tőlük bérleti díjat, és szívesen látják őket fellépőként az önkormányzat ren­dezvényein.

A Zene-Bona 2018-ban alakult, koncertjeiken interaktív módon, a gyerekeket és szüleiket egyaránt bevonva, többféle hangszerrel szórakoztatják a közönséget. Most, hogy már méltó körülmények között gyakorolhatnak, azt tervezik, hogy havonta egy alkalommal ingyenes zenebölcsi, zeneovi foglalkozást tartanak majd a megújult próbateremben a kicsiknek, ha a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.