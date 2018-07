Fények, ízek, táncok, zenék – Véget ért a Veszprémi Utcazene Fesztivál

Sajog a szívünk, hiszen véget ért ez a csodálatos fesztivál, és boldogok vagyunk, mert a részesei lehettünk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A veol.hu-val végigkísértünk benneteket július 18 és 21 között az Utcazene Fesztiválon. Ott álltunk veletek a Street Food Show autók előtti kígyózó sorokban, együtt táncoltunk veletek a fergeteges koncerteken, vagy meghívtuk titeket egy italra, amikor kiürült a poharatok. Azt gondolhatjátok, hogy ezek csak hangzatos „nagyszavak”, mégis életre szóló barátságok köttettek, és ezer élményt szereztünk közösen ebben a négy napban, és ezt köszönjük nektek, köszönjük a szervezőknek, a fellépőknek, a segítőknek, a fesztiválozóknak, és Veszprémnek.

Mindenki veszprémivé válik egy kicsit

Teljesen mindegy, hogy Nyíregyházáról, Budapestről, Angliából, Brazíliából, Németországból vagy Erdélyből jött valaki, az Utcazene fesztiválon mindenki találkozhat a „veszprémiséggel”. Hogy a legapróbb gyermeket sem kell félteni a fesztiválközösségtől, hiszen mindenki óvja őket, figyel rájuk, akár a sajátjára. Hogy ez nem egy sárban fetrengős, eszement tébolyda, hanem egy családbarát rendezvény, bármennyien legyünk is. A babakocsik előtt katonásan nyílik meg a tömeg, az elejtett telefonokkal a tömegen át is a tulajdonos után futunk. Ha gratulálunk, szívből tesszük, ha egy idegen sápadtan leül mellénk, aggódunk érte, és vele maradunk, amíg a barátai meg nem érkeznek. Ezt a habitust pedig a világ másik végéről érkezettek is szeretettel veszik, és viszonozzák.

„Too much chimpanzee”

Közel 30 külföldi fellépő, 20 versenyző, 12 „Hangfoglaló” és megannyi programon kívüli zenész és együttes lépett fel a négy nap alatt Veszprém utcáin. Nem csoda tehát, hogy fizikai képtelenség volt minden koncertet meghallgatni (akinek sikerült, jelentkezzen a veol@veol.hu-n). Mégis, a rutinos fesztiválozók a fellépők nagy százalékát meg tudta ismerni. Néhol több néhol kevesebb időt eltöltve. De elég volt egyetlen dalt meghallani, amíg a frissítőért álltunk a sorban: „ez egy KFT dal, nem?” – de, az volt. A Bábu vagy című dallal a legelső napon ellopta a szívemet a Bárterápia együttes, így a következő napon kötelességemnek éreztem, hogy elejétől a végéig meghallgassam a koncertjüket (itt is gratulálok a győzelmetekhez!).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

I’ve been travelling since 3am but I am HOME from Hungary.Veszprémi Utcazene Fesztivál was magical. I’ve had such a good time and it was great to meet you all.Next year, yeah? Közzétette: Funke and the Two Tone Baby – 2018. július 20., péntek

Már csak azért is, mert még az első estén, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ki ez a bájos duó, közösen buliztunk a Funke and the Two Tone Baby koncertjén, közösen kiáltottuk, hogy „Too much chimpanzee” a kedvenc dalunk közben, és közösen dedikáltattuk a frissen vásárolt CD-nket is.

Ebből a rövid találkozásból aztán az lett, hogy a második napon ismét meghallgattuk a Dan, az egyszemélyes zenekar koncertjét. Az a csodás dolog esett meg velünk, hogy a Funke and the Two Tone Baby és Henry Facey, aki szintén fellépő volt, közös barátainkkal együtt hallgathattuk meg a Holy Moly and the Crackers koncertjét csütörtök este a Hangvilla előtti színpadon.

Sajnos a Funke and the Two Tone Baby-től el kellett búcsúznunk, hiszen a csütörtöki volt az utolsó fellépése Magyarországon, de reméljük, hogy jövőre találkozhatunk még vele az Utcazene Fesztiválon.

Őrült mulatság a páholyból

Azért is ilyen csodálatos, hogy éppen Veszprémben van ez a fesztivál, mert mindenféle fesztiválozótípust ki tud elégíteni. A modern épületek, az óváros, a zegzugos lépcsők, a zöld területek és macskakövek minden lehetőséget megadnak egy jó bulizáshoz. A táncoló-tomboló fesztiválozóknak bőven volt helyük a színpadok/megállók előtt; akiket csak a zene érdekelt, a látvány kevésbé, nyugodtan helyet foglalhattak a köztéri padokon, padkákon, útszélén, lépcsőkön, kirakatokban; akit a zene sem annyira kötött le, de a finom ételek és italok odacsalogatták, azoknak könyöklők, padok és asztalok álltak a szolgálatára. A hangvilla előtti füves dombon lehetett hemperegni, vagy az Óváros téri macskaköveken ugróiskolát játszani.

A kedvenc helyünket azonban a pénteki Smokey Joe and the Kid koncerten találtuk meg. Miután letáncoltuk a lábunkat az első sorokban, felültünk a „páholyba”. A Hangvilla előtti teraszról ugyanis a biciklitárolóra ülve úgy nézhettük a csodás fényeket, az elképesztő zenészeket és a hömpölygő tömeget, akárha kivételes vendégek lennénk a saját városunkban.

A fesztiválozók pedig megőrültek a dubsteppel tarkított funky-s swinges ritmusok hallatán, és láthatóan az ő örömük a zenészekre is átragadt.

Eső áztatta utolsó nap

A szombat kora délutáni hatalmas dörgés bár megrémisztett, és egy pár csepp eső is hullott, ám az ég kegyes volt hozzánk. Napsütésben telt az utolsó napunk is a fesztiválon. Így volt időnk meghallgatni a később Horváth Károly-emlékdíjat nyert Sárközi Edinát, aki bár „egyszál-gitáros” fellépő volt, a hangja betöltötte a teret. Olyan lélekkel (és tehetséggel) vitte végig az előadását, hogy az utcán sétáló embereket is maga köré csábított, és a koncert végéig ott is tartott.

A Funk You együttes a szombati napon a Vár Áruház előtti téren hozta hangulatba a közönséget. Az együttes a gyerekek kedvence lett rövid időn belül. Megható volt látni, amikor a koncertjük végén megtudta ez az energikus, és kedves páros, hogy ők nyerték meg a Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai zsűrijének a díját.

Az eső szerencsére csak 11 óra körül csapott le ránk, szóval a Flats & Sharps zenekar előadását hiba nélkül élvezhettük. De a zivatar sem érhetett bennünket meglepetésként, hiszen a vmeteo munkatársai a fesztivál alatt áldozatos munkával folyamatosan informáltak bennünket az időjárás-változásokról (köszönjük!). És bár a szakadó esőben nem sikerült lefotóznom, ahogyan a brazil Xtreme Blues Dog együttes koncertjén bőrig ázva, vagy esernyőkkel még mindig táncolnak a fesztiválozók, higgyék el nekem, hogy káprázatos volt látni az esőben táncoló boldog embereket.

Jövőre ugyanitt!

Nincs vége ennek a fesztiválnak. Az emberek igénylik, és várják. Az Utcazene Fesztivál Veszprém lelke. Akik elköltöztek már, visszajárnak ide, akik soha nem jártak még nálunk, azoknak pedig szerepel a Bakancslistáján. A királynék városa egész évben a kultúra, és az értékek hordozója, de ez a négy nap kézközelbe hozza a minőségi zenéket, koncerteket.

Szomorúak vagyunk, hogy véget ért ez a „Csodaország”, de mérhetetlenül boldogok is, hiszen veletek, jövőre, ugyanitt, találkozunk az Utcazenén!