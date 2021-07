Fényképezőgéppel és mikrofonnal – Kiállítás nyílt a Dubniczay palotában

Self-timer címmel nyílt kiállítás Ujj Zsuzsi munkáiból a Dubniczay-palota Várgalériájában. Ez az alkotó szülővárosában elsőként rendezett egyéni tárlata. Harminc éve készült fotói egyéni látásmódról tanúskodnak és zenei tehetségét is bemutatta az énekes, szövegíró: koncertet adott az ünnepség után zenekarával.

Ezt ne hagyja ki! A Momentum újra Magyarország ellen folytat kampányt

– Ujj Zsuzsi egy legenda – szögezte le megnyitó beszédében Durst György producer. 1985 és 91 között készült művei kapcsán megemlítette a fekete-fehér kompozíciók merész képkivágásait, a szürke árnyalatait, a nőiség képekben megnyíló látványát, amely mögöttes jelentésekről szól, a művész vágyairól a boszorkányos hangulattól a halálos szerelemig.

Ujj Zsuzsi a művészeti intézményrendszer hagyományos keretein kívülről érkező alkotó. Képzőművészeti fotóhasználata egyedülálló, főként a női létélményről beszél. A body art és a performansz is inspirálta. Saját, gyakran befestett testét sokszor médiumként alkalmazta, az önkioldót megoldásként bevetve. Ezzel meghatározó jelenlét hatását közvetíti, a megfigyelés és a megfigyeltség egyidejű tapasztalatára alapozva. Olykor zavarba ejtő intimitást tükrözve.

Életművét több aspektusból megmutatja a megnyílt kiállítás. Grafikus hatást keltő, egyedi védjegyévé vált stílusát is felvonultatja. A kísérletezés jellemzi az alkotót és szoros egységben vannak képei a zeneművészetével. Ezt tanúsítja az is, hogy korábban nyomtatott kiadásban úgy jelentette meg azokat, hogy közéjük kották is kerültek. Szemléletmódjában emellett szerep jut az irodalomnak és a mozgóképes gondolkodásnak is. Történetmesélő módszere filmszerű, ahogy beállításain is tetten érhető ez a hozzáállás nála.

A Vár utca 29. szám alatt megtekinthető tárlat szeptember 12-ig látogatható.