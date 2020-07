Fergeteges operett gálát mutattak be Balatonfüreden

Lehár 150 gálaest címmel, a világhírű zeneszerzőre, operett komponistára és karmesterre emlékezve az operett gyöngyszemeivel kápráztatták el a közönséget a Magyar Állami Operaház szólistái és a Magyar Nemzeti Balett művészei a Mendelssohn Kamarazenekar kíséretével, a füredi Gyógy téren, szombaton este.

Az előadást Káel Csaba Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas magyar filmrendező, érdemes művész ötletére és rendezésében vitték színre a művészek a gálán, amelynek Juhász Anna irodalmár volt a háziasszonya. Valószínűleg kárpótolta a közönséget a gála, miután elmaradt a hazánkat is érintő járványhelyzet és a biztonsági rendelkezések miatt az Anna-bál idén, de rendeztek helyette káprázatos operett gálát. Aki pénteken este megtekintette az operagálát, amelyben felcsendült néhány operett dallam is, bizonyára igazat adott Ókovács Szilveszter, operaházi főigazgató akkori kijelentésének, miszerint „milyen jó, ha az operettet is hangokkal éneklik el!”

Erről szombaton este is meggyőződhetett a nagyérdemű, az előadást végig nagy ováció kísérte. Az operaház szólistái, Rálik Szilvia, Szántó Andrea, Haja Zsolt és Boncsér Gergely a világhírű zeneszerző születésének 150. évfordulóján, Lehár legismertebb műveivel nyűgözték le a közönséget, mások mellett A víg özvegy, A mosoly országa, Luxemburg grófja, a Bécsi vér, a Giuditta című darab részleteivel, illetve a balett művészek közreműködésével, és Venekei Marianna koreográfiájával.

A művészeket Dobszay Péter vezényletével a Mendelssohn Kamarazenekar kísérte, amelynek Kováts Péter a művészeti vezetője. A balatoni hangulatot idéző látványt, és a ruhákat Zoób Kati divattervező tervezte.