Fergeteges örömzene a jótékonysági füredi koncerten

Milyen szép a világ – Egy jazzclusive este címmel jótékonysági gálakoncertet adott Király Viktor, Roby Lakatos, Dervalics Róbert és a Füred Dixieland Band Balatonfüreden, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban június 18-án. A bevételt a Csibészek Alapítvány Árvácska Csoportja az erdélyi árva gyermekek zenei oktatásának javára ajánlották fel. Az este főszervezője, szervezője és megálmodója Dervalics Róbert, a Füred Dixieland Band vezetője.

Igazi New Orleans-i hangulatban és nyári hőségben kitűnő hangulatú, emlékezetes előadással ajándékozták meg a közönséget az előadók. A koncert első felében hagyományos gipsy swing feldolgozásokat, tradicionális dixieland dalokat Louis Armstrong szerzeményeket muzsikáltak együtt, amit az egekbe emelt Roby Lakatos különleges és virtuóz hegedű játéka. Emellett természetesen megszólaltak klasszikus Ella Fitzgerald dalok is, mint a There Will Never Be Another You , ahol Roby Lakatos fergeteges improvizációja igen csak feltüzelte a közönséget.

A koncert második felében az est énekes sztárja Király Viktor, rendhagyóan hagyományos amerikai swingekkel kezdte a műsorát a Füred Dixieland Band-el. Ezután Király Viktor bemutatta saját szerzeményeit is, amiket szintén a dixieland band tagjai muzsikáltak óriási siker kíséretében. A kitűnő hangulatot még tovább fokozták: a hagyományos dixieland és swing muzsikálás mellett előkerültek örökzöld gospelek, soul dalok és az este olyan fergetegesre sikerült, hogy igazi jam session, illetve örömzenével varázsolta el a közönséget Roby Lakatos, Király Viktor és a Füred Dixieland Band. A fellépő művészeket a közönség nem engedte le a színpadról, hosszú percekig tartó álló tapssal jutalmazták a fellépőket.