Fiatalok szervezik fiataloknak: megnyílt az ötödik Pannon Unifest

Szombaton hivatalosan is megnyílt az ötödik Pannon Unifest a Pannon Egyetem E épületének kamaratermében, amely egészen csütörtökig várja az érdeklődőket.

Deli Kitti, a Pannon Unifest főszervezője az ünnepi megnyitón elmondta, már a fesztivál első napján születtek olyan előremutató beszélgetések, találkozások, amik a fesztivál szellemiségét tükrözik. Fontosnak tartja, hogy egy ifjúsági fesztivált a fiatalok szervezzék meg. Az önkéntes szervezők évről évre sokat tanulnak a rendezvényszervezésről, és céljuk, hogy ezt az önkéntes csoportot még tovább tudják fejleszteni, tanítani. – Nagyon örülünk annak, hogy a versenyzőink között már nemcsak veszprémiek vannak, ezáltal a fesztivál még több emberhez juthat el, és Veszprém hírét még messzebbre viszi.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte, öt év hosszú idő, ami alatt fontos és nehéz pillanatokat is meg kellett élnie a fesztiválnak. – Maga az EKF is erről szól, hogy közösségben tudjunk erősödni, és ezen az elven jöhetett létre a Pannon Unifest is – tette hozzá Porga Gyula.

Az idei Pannon Unifest mögé a harminc éve működő Művészetek Völgye is becsatlakozott támogatóként. Oszkó-Jakab Natália, az V. Pannon Unifest fővédnöke és a Művészetek Völgye főszervezője elmondta, nagy öröm számukra, hogy a Pannon Unifest is, akárcsak a Művészetek Völgye, az összművészetiséget és a kultúra terjesztését tűzte ki céljául. A Művészetek Völgye a továbbiakban szeretne teret engedni a fiataloknak olyan módon, hogy a Pannon Unifesten szép eredményt elért művészek bemutatkozhassanak az országos fesztiválon. A 2020-as Művészetek Völgye Csutak Noémi és Bögi Dóra formációját, valamint Bakai Nikolettet hívta meg fellépőként.

Vers- és prózamondás szekcióban arany minősítést kapott Méhes Csenge, Sólyom Lili Anna, Cséri Viktória, Kovács Gergő. Ének kategóriában Csutak Noémi és Bögi Dóra, Váczi Violetta, Nikolett, Király Dominika, Fébert Fanni Adina, Sólyom Lili Anna nyertek arany minősítést. Kalló Péter és Nyőgér József hangszer kategóriában, míg zenekari kategóriában a Katicák és a Kétszemközt formáció kaphatott arany minősítést.

Az ünnepi megnyitón Váczi Violetta és Szabó Dorottya énekes előadással működött közre.