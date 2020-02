„Fontos, hogy Hamlet kapcsolatot teremtsen a nézőkkel”

A Pannon Várszínház szombat este mutatja be Shakespeare Hamlet című darabját Vándorfi László rendezésében és Szelle Dávid főszereplésével a Hangvillában.

A klasszikus tragédiát mai érvényű történetként, mai színházi eszközökkel keltik életre. A kortárs színházi felfogás Nádasdy Ádám fordítását használja, amely pazar nyelvi leleményei miatt számíthat a fiatal befogadókra is. A Pannon Várszínház a Nádasdy-féle fordításba visszacsempészte Arany János jól ismert mondatait. A világirodalom talán legjobb darabja minden korban aktuális, pontosan elemzi a személyiség és a hatalom, egy kérlelhetetlenül változó világ kikerülhetetlen konfliktusait.

A konfliktusokban mégis éles eszű és tiszta szívű fiatal Hamlet, a címszereplő az, aki derűt, szomorúságot és nehéz gondolatokat oszt meg a nézőkkel. Hamlet szerepében Szelle Dávidot láthatja a veszprémi közönség, őt kérdeztük a darabról, Hamletről és az előadás nehézségeiről.

– A darabban számomra nagyon fontos az, hogy Hamlet kapcsolatot teremtsen a nézőkkel, együtt utazzon a néző Hamlettel. Az előadás során többször segítséget is kérek a jelenlévőktől, hogy kiugrasszuk a nyulat a bokorból. Ez lényeges, hogy a néző érezze magát teljes mértékig bevonva – mondta el Szelle Dávid.

A történet több pontján is a nézőkhöz fordulnak majd a színészek, ezáltal aktív résztvevői is lehetnek a darabnak. Hamlet mellett Claudius, vagyis Koscsisák András is kibeszél a nézőtérre, Szelle Dávid elmondta, ez egy teljesen felvállalt eszköz, hiszen a koronázási ceremóniát követő mulatozás gyakorlatilag nyilvánosság előtt zajlik.

– Nagyon fontos eleme az előadásnak, hogy több jelenetben szemtelenül kifelé fogalmazunk. Pap Lívia Gertrúd szerepében is szépen mutatja azt a kettősséget, ami a való életben zajlik, hogy milyenek vagyunk mások előtt, és milyen az őszinte valónk. Közben pedig itt van Hamlet, aki ezeket a külsőségeket nem bírja lenyelni – emelte ki a főszereplő.

A Pannon Várszínház Hamlet-előadásában Hamlet atyjának szerepét Krámer György, Poloniust Egyed Brigitta, Opheliát pedig Egri Zsófia játssza. A Vándorfi László által rendezett darab sok meglepetést, aktualitást és hatásos látványt nyújt majd az érdeklődőknek.