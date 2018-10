Főpróbahét: jön a Csinibaba

Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan darab, ami a hatvanas évek elején, az első Ki mit tud? meghirdetés környékén játszódik ugyan, de csak akkor lehet hiteles, ha ezt igazi mai fiatalok játsszák – Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója, a Csinibaba rendezője a szombati premier előtt a darabról.

A Csinibaba című zenés produkció alapjául szolgáló darab előbb született meg, mint az azóta ismertté vált, 1997-ben bemutatott film. A veszprémi bemutató előtt eddig egy alkalommal, Győrben láthatta a közönség.

– A film sajátos filmtechnikai eszközökkel él, gyorsításokkal, visszajátszásokkal. Természetesen ezt az abszurd groteszk világot mi is követjük, hiszen ilyen a darab nyilatkozta a rendező a jelenleg is zajló próbák szünetében. – A Csinibaba egy nagyon pörgős, kiváló figurákat felvonultató darab, rengeteg főszereplővel. A darabnak nagyon jó a dramaturgiája, rengeteg frappáns ötletet tartalmaz, de kiváló az egykori zeneszerzők, dalszövegírók munkája is. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy a szöveg keletkezésekor, a hatvanas években micsoda szellemesség, humor, életöröm volt jelen az akkori mindennapokban, és ez úgy vélem, nagyon szerethető – mondta el Vándorfi László.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az előadás kifejezetten látványosnak ígérkezik, hiszen amellett, hogy harminc színész mozog a színpadon – akiket egy héttagú zenekar kísér –, egy különleges, kifejezetten a darabhoz készült többfunkciós díszlet gondoskodik majd arról, hogy a tér ténylegesen dinamikussá váljon. A Csinibaba premierjét október 27-én szombaton 19 órakor láthatja a közönség a Hangvillában.