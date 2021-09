Főszerepben a tudomány: a Pannon Egyetemen is megtartották a Kutatók Éjszakáját

A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatra idén is rengeteg programmal készült a Pannon Egyetem, három képzési helyen várták az érdeklődőket pénteken és szombaton.

A Kutatók Éjszakája 2005 óta létezik, Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén szeptember 24-én és 25-én lehetett bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba.

Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhetett a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Skłodowska-Curie-akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára – fiúknak és lányoknak egyaránt.

A Pannon Egyetemen az intézmény által képviselt tudományterületek mindegyikén (gazdaságtudományi, mérnöki, informatikai, bölcsészet- és társadalomtudomány) változatos, érdekes, látványos előadásokat, bemutatókat kínáltak. A Gazdaságtudományi Kar vállalatvezetési checkpoint játékkal készült középiskolásoknak, de szó volt még az online marketingről, valamint a szállodaiparról is a Covid árnyékában. A Zalaegerszegi Egyetemi Központ játékos vetélkedőkkel és szabadulószobákkal készült, míg a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon András Ferenc és Herzog Csilla az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium alprojektjét mutatták be, Kinek hiszel? Környezettudatosság és hitelesség című elődásukban.

– Az éghajlatváltozás és környezettudatosság társadalomtudományi aspektusait vizsgáljuk a kutatócsoporttal, így én filozófusként, Herzog Csilla pedig közösségimédia-kutatóként közelítettünk a témához. Az éghajlatváltozás és az ehhez kapcsolódó kutatások kommunikálása a társadalom felé a mi feladatunk, és azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körben és minél érthetőbben magyarázzuk el mindenki számára a legfrissebb kutatási eredményeket – mondta el András Ferenc, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója.

Szintén az MFTK-n Parapatics Andrea nyelvész előadásából kiderült, bár sokan szívesen nézik eredeti, illetve angol vagy más hangsávval a filmeket, sorozatokat, a magyar mozi- és tévénézők jelentős része ma is szinkronos formában fogyaszt audiovizuális tartalmakat, legyen szó gyerekekről vagy idősebbekről. A szinkronizált/narrált műsorok minősége tehát óhatatlanul is hatással van ránk, nyelvileg is. Bizonyára mindenkinek vannak jó és rossz tapasztalatai is a magyar szinkront illetően, a produkciós oldalt viszont máig nem vizsgálták nyelvtudományi szempontból. Az előadás szinkronszínészek tapasztalatait, gondolatait mutatta be egy kérdőíves vizsgálat eredményei alapján, rövid bevezetőt is nyújtva a szinkronizálás folyamatába.

A nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ virtuális és robotikus élményekkel, a Mérnöki Kar pedig látványos 3D-s nyomtatással, járműipari fejlesztésekkel és rákdiagnosztikai kutatások beszámolóival várta az érdeklődőket.

A Kutatók Éjszakája programon a két nap alatt rengeteg érdeklődő fordult meg a Pannon Egyetem kampuszain. Az egyetem egyik nagyrendezvénye után következik egy másik, október 13-án, szerdán ismét várják az érdeklődőket a B épületbe, ahol korábbi időpontban tartják meg a középiskolások számára a nyílt napot.