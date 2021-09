Visszatér Veszprémbe a Fotósviadal

A megyeszékhely ad otthont az idei év egyik legnagyobb magyar fotós rendezvényének.

Egész hétvégés programmal tér vissza Veszprémbe a Fotósviadal, ahol ezúttal a megszokottól eltérő kihívásokkal szembesülhetnek a résztvevők. A fotótémák között olyan helyszínek is szerepelnek, amelyek a turisták előtt általában rejtve maradnak, de egy jótékonysági árveréssel egybekötött fotókiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők a Balatont bemutató fotósok legjobb munkáiból online, Tihanyban pedig élőben is.

A 2010 óta zajló veszprémi, majd később budapesti Fotósviadalokon a résztvevők egy napon belül nyolc fotótémát kaptak. A mostani rendezvény más tematikára épül: az edukációról, a workshopokról szól, és különleges, egyedi programokat kínál.

– Nem jellemző, hogy a városba látogatók feljuthassanak például hazánk egyik legmagasabb épülete, a húszemeletes toronyház tetejére. Most erre is lesz lehetőség, de a programok között szerepel endurocross motoros bemutató, a hajmáskéri katonaváros és az apró figurákból álló miniatűr kompozíciók, a Tiny Wasteland-diorámák fotózása is – mondta Császár László, a Fotósviadal hétvége főszervezője. A Pannon Fényképészkör Egyesület a gyökerekhez tér vissza, hiszen itt, Veszprémben alakult meg 2009-ben.

A fotósoknak változatos lehetőségei lesznek a csillagfotózástól a gördeszkásokon át az ételfotózás-workshopig, fűzte hozzá Ruppert Tamás, a Pannon Fényképészkör Egyesület elnöke. Az érdeklődők a rendezvény honlapján regisztrálhatnak, a szervezők a járványhelyzet miatt összesen száz fő jelentkezését várják.

Október 1-től két héten át megtekinthető a Pannon Fényképészkör Egyesület kiállítása a tihanyi Rege Cukrászdában. A tárlat képei egy jótékonysági online árverésen kelnek el. A rendezvény lebonyolításában a szervező egyesület a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekttel is együttműködik, és a tervek szerint a program 2023-ban a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat részét képezi majd.