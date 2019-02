Füredkult: kiállításon mutatkoznak be a dolgozók

Tisztán, szépen énekel a titkársági személyi asszisztens, az informatikus dobol, a teremőrök festményeket, grafikákat, gobelineket állítanak ki, a fotóművészet különböző válfajait mutatják be a műszakiak, a közművelődési szakember és a közönségszervező.

Ezt lehet látni a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. (Füredkult) dolgozóinak balatonarácsi kiállításán, egészen február 16-ig, amit a közelmúltban nyitottak meg.

Humorával és alkotásaival kitűnik a pályázatok koordinátora, illetve maga, a kiállítás szervezője is, de a kosárból font madáretető is jól illik a tárlatba, amit a kézműves foglalkozásokat vezető közművelődési szakember készített. Az Arácsi Népházban ezúttal azok az emberek állítanak ki, akik nap, mint nap alakítják Balatonfüred kulturális életét, részt vesznek a szerteágazó feladatokban, programok szervezésében, vagy éppen a háttérmunkákban.

A Schmidtné Kositzky Anett igazgató vezetésével működő csapatban sok a tehetséges, színes egyéniség. Az igazgató a megnyitón úgy mondta, büszke a kreativitásra, amit a kollektív kiállításon a munkatársai a közönség elé tárnak. -Vannak rendhagyó és rendkívüli kiállítások. Rendbontó kiállításról bizonyára még nem hallottak, a mostani bizony ilyen. A Füredkult munkatársait többen is ismerik, hiszen számos hasonló tárlatot, illetve rendezvényt szerveznek, de valószínűleg újdonságként hat a közönség körében, hogy megismerhetjük egy másik, belsőbb arcukat is. A műveket kísérő feliratok egy része humorral átitatott, és a kollégák voltak oly bátrak, hogy a látogatók felé is nyitottak maradtak, ahogy mindig, amikor kultúráról van szó, Balatonfüreden és Balatonarácson, fogalmazott Schmidtné Kositzky Anett.

Az igazgató így folytatta: „mitől is rendhagyó ez a kiállítás? Most a városi rendezvényeket lebonyolító, finoman összehangolt gépezetben tevékenykedő, sokszor láthatatlan munkatársak alkotásaival találkozhatunk, akik szabadidejükben, vagy éppen a munkához kötődő érdeklődéssel felszínre hozzák a művészi hajlamot, környezetük inspirációjával egy alkotás irányába indulnak. Az igazgató szerint ez a koncentrált tehetség, illetve kibontakozás talán nem véletlen, a balatonfüredi kulturális élet sokakat magával ragad és ihletet ad, legyen szó a művészeti alkotás bármely területéről.

A kollektív kiállítás megnyitója, amit ezúttal nem csak másnak, hanem saját maguknak is szerveztek a Füredkult dolgozói a magyar kultúra napja alkalmából, igazi közösségépítő eseménynek is számított Balatonfüreden.